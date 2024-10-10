Buket öğretmene otoparkta bıçakla saldıran adama indirimsiz ceza
Zonguldak’ta beden eğitimi öğretmeni Buket Y.’ye evinin otoparkında bıçakla saldıran Murat Dursun’un tutuklu yargılandığı dava karara bağlandı. Dursun, kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, aldatıldığını öne süren adama haksız tahrik indirimi ile suçun niteliği ve işleniş biçiminden dolayı takdiri indirim de uygulamadı.
Zonguldak’ta bir kadına bıçakla saldıran adam 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 22 Mayıs 2023’te Kozlu’da bir evin otoparkında meydana geldi.
Murat Dursun, ayrıldığı beden eğitimi öğretmeni Buket Y.’nin evinin otoparkına gitti.
Dursun, Buket Y.’nin otomobilinin lastiklerini bıçakla kesti, apartmanın güvenlik kameralarını kırdı.
Bina görevlisi gelince Murat Dursun, otoparkta saklandı.
Bir süre sonra Buket Y., otomobilinin yanına geldiğinde bulunduğu yerden çıkan Dursun, kadına yanında getirdiği bıçakla saldırdı.
Buket Y. yaralanırken, Murat Dursun kaçtı.