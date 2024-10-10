Buket öğretmene otoparkta bıçakla saldıran adama indirimsiz ceza

Zonguldak’ta beden eğitimi öğretmeni Buket Y.’ye evinin otoparkında bıçakla saldıran Murat Dursun’un tutuklu yargılandığı dava karara bağlandı. Dursun, kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, aldatıldığını öne süren adama haksız tahrik indirimi ile suçun niteliği ve işleniş biçiminden dolayı takdiri indirim de uygulamadı.

Buket öğretmene otoparkta bıçakla saldıran adama indirimsiz ceza - 1

Zonguldak’ta bir kadına bıçakla saldıran adam 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 22 Mayıs 2023’te Kozlu’da bir evin otoparkında meydana geldi.

Murat Dursun, ayrıldığı beden eğitimi öğretmeni Buket Y.’nin evinin otoparkına gitti.

Dursun, Buket Y.’nin otomobilinin lastiklerini bıçakla kesti, apartmanın güvenlik kameralarını kırdı.

Bina görevlisi gelince Murat Dursun, otoparkta saklandı.

Bir süre sonra Buket Y., otomobilinin yanına geldiğinde bulunduğu yerden çıkan Dursun, kadına yanında getirdiği bıçakla saldırdı.

Buket Y. yaralanırken, Murat Dursun kaçtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Buket öğretmene otoparkta bıçakla saldıran adama indirimsiz ceza - 2

Polis ekiplerince yakalanan Dursun tutuklanırken, tedavisi tamamlanan Buket Y., aynı yıl 6 Haziran’da taburcu edildi.

Dursun hakkında kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Dursun savunmalarında, dini nikahla birlikte yaşadığı Buket Y.’nin kendisini N.U. isimli kişiyle aldattığını, bununla ilgili videolar ve mesajların kendisine gösterildiğini öne sürdü.

Buket öğretmene otoparkta bıçakla saldıran adama indirimsiz ceza - 3

YENİ SAVCIDAN YENİ MÜTALAA

Duruşma arasında eski savcı sunduğu mütalaasında Murat Dursun’un kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasından haksız tahrik indirimiyle cezalandırılmasını talep etmiş ve olayda tasarlama durumunun bulunmadığını ifade etmişti.

Savcı başka bir göreve atanınca yerine gelen savcı duruşmada mütalaayı değiştirdi.

Yeni savcı, sanığın tasarlayarak kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan haksız tahrik indirimi uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti.
Buket öğretmene otoparkta bıçakla saldıran adama indirimsiz ceza - 4

TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Davanın karar duruşmasında pişman olduğunu söyleyen Dursun, “4 çocuk babasıyım. Değil o kadınla, hiçbir kadınla işim olmayacağına yemin ediyorum. Çocuklarımla, torunlarımla ilgilenip işime bakmak istiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim.” dedi.

Mahkeme heyeti, suçta haksız tahrik olmadığını değerlendirerek sanığa kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl hapis cezası verdi.

Sanığa suçun işleniş biçimi ve birden fazla nitelikli hali nedeniyle takdiri indirim de uygulanmadı.

Sanık yeniden cezaevine gönderildi.
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