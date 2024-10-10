Buket öğretmene otoparkta bıçakla saldıran adama indirimsiz ceza

TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Davanın karar duruşmasında pişman olduğunu söyleyen Dursun, “4 çocuk babasıyım. Değil o kadınla, hiçbir kadınla işim olmayacağına yemin ediyorum. Çocuklarımla, torunlarımla ilgilenip işime bakmak istiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim.” dedi.

Mahkeme heyeti, suçta haksız tahrik olmadığını değerlendirerek sanığa kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl hapis cezası verdi.

Sanığa suçun işleniş biçimi ve birden fazla nitelikli hali nedeniyle takdiri indirim de uygulanmadı.

Sanık yeniden cezaevine gönderildi.