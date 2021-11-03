Bulaşıkçılıktan dünya şampiyonluğuna

Kick boksa nasıl başladığını anlatan Hasan Demir, “19 yaşında bulaşıkçılık yaparken, babamın kuzeninin tavsiyesi ve meraktan kick boksa başladım. Sonrasında aşçı olmaya karar verdim. Yaklaşık 4 yıl boyunca hem aşçılık yaptım hem de kick boksa devam ettim. Bu sporu çok sevdiğim için aşçılığı da bırakarak kick boksta ilerleme kararı aldım. Şu anda tek hayatım spor" dedi.