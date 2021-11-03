Bulaşıkçılıktan dünya şampiyonluğuna

Haberler - DHA 03.11.2021 - 11:38 | Son Güncelleme : 03.11.2021 - 11:39
Antalya'da bir restoranda bulaşık yıkayarak geçimini sağlayan Hasan Demir, akrabasının tavsiyesi üzerine kick boksa başladı. Aynı işyerinde bir süre sonra aşçılığa yükselen Demir, sporu meslek haline getirmek için işini bırakıp kick boks çalışmalarına devam etti.
Rakiplerini bir bir yenen Hasan Demir, 81 kiloda dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye döndü. Pandemiden dolayı şampiyonalar için hazırlıklarını sürdüren Demir, Türkiye Kick Boks Federasyonu öncülüğünde 4 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek turnuvada İranlı Masoud Minaei ile kupa mücadelesi verecek.
Kick boksa nasıl başladığını anlatan Hasan Demir, “19 yaşında bulaşıkçılık yaparken, babamın kuzeninin tavsiyesi ve meraktan kick boksa başladım. Sonrasında aşçı olmaya karar verdim. Yaklaşık 4 yıl boyunca hem aşçılık yaptım hem de kick boksa devam ettim. Bu sporu çok sevdiğim için aşçılığı da bırakarak kick boksta ilerleme kararı aldım. Şu anda tek hayatım spor" dedi.
Kendisini daha mutlu hissettiği için kick boks yaparak yoluna devam ettiğini ifade eden Demir, “İçimdeki hırstan dolayı spora devam etme kararı aldım. Bu spor dalında kendimi daha iyi ifade edebildim, daha mutlu oluyordum" dedi.
Scott Adkins'in canlandırdığı 'Yuri Boyka' karakterine benzetildiğini ifade eden Demir, “Bu da benim hoşuma gidiyor" dedi.