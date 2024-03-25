Buldan Belediyesi hangi partide? Buldan Belediye başkanı kimdir? Buldan Belediye başkan adayları
Buldan Belediyesi hangi partide? Buldan Belediye Başkanı kimdir? Buldan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Buldan Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Buldan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Buldan yerel seçim sonuçları..
BULDAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Buldan Belediyesini 6.676 alınan oy ve %36.98 oy oranı ile MHP adayı Mustafa Şevik kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP%36.98
- CHP%23.12
- DP%22.36
- İyi Parti%15.03
- BBP%1.42
- DSP%0.55
- Diğer%0.54