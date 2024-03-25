Buldan Belediyesi hangi partide? Buldan Belediye başkanı kimdir? Buldan Belediye başkan adayları

BULDAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Buldan Belediyesi Başkanı Mustafa Şevik Kimdir?





1965 yılında Buldan’da doğdu. Dört Eylül İlkokulu ve Akın Lisesi’ndeokudu. 14 yaşında Almanya’ya ailesinin yanına gitti. 24 yıl Almanya’da yaşadı.

2000 yılları başında yurda döndü. Buldan’a yerleşti. 29 Mart 2004 yerel seçimlerinde birinci sıradan Buldan Belediye Meclis üyesi seçilerek 3,5 yıl bu görevi sürdürdü.



2007’de istifa eden önceki belediye başkanının yerine meclis kararıyla Buldan Belediye Başkanlığına getirildi.



İlk başkanlık dönemi yaklaşık iki yıl sürdü. 2009 yerel seçimlerinde doğrudan belediye başkan adayı olarak seçimlere girdi. %47 gibi yüksek bir oranla Buldan Belediye Başkanı seçildi.

2014 yerel seçimlerine kadar bu görevde kaldı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden Buldan Belediye Başkanı seçilen Şevik, ileri düzeyde Almanca ve Osmanlıca biliyor.

Mustafa Şevik, biri kız, üç çocuk babasıdır.