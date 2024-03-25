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Buldan Belediyesi hangi partide? Buldan Belediye başkanı kimdir? Buldan Belediye başkan adayları

Buldan Belediyesi hangi partide? Buldan Belediye Başkanı kimdir? Buldan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Buldan Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Buldan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Buldan yerel seçim sonuçları..

Buldan Belediyesi hangi partide? Buldan Belediye başkanı kimdir? Buldan Belediye başkan adayları - 1

BULDAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Buldan Belediyesini 6.676 alınan oy ve %36.98  oy oranı ile MHP adayı Mustafa Şevik kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • MHP%36.98
  • CHP%23.12
  • DP%22.36
  • İyi Parti%15.03
  • BBP%1.42
  • DSP%0.55
  • Diğer%0.54

TÜRKİYE HABERLERİ

Buldan Belediyesi hangi partide? Buldan Belediye başkanı kimdir? Buldan Belediye başkan adayları - 2

BULDAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Buldan Belediyesi Başkanı Mustafa Şevik Kimdir?

1965 yılında Buldan’da doğdu. Dört Eylül İlkokulu ve Akın Lisesi’ndeokudu. 14 yaşında Almanya’ya ailesinin yanına gitti. 24 yıl Almanya’da yaşadı.

2000 yılları başında yurda döndü. Buldan’a yerleşti. 29 Mart 2004 yerel seçimlerinde birinci sıradan Buldan Belediye Meclis üyesi seçilerek 3,5 yıl bu görevi sürdürdü.

2007’de istifa eden önceki belediye başkanının yerine meclis kararıyla Buldan Belediye Başkanlığına getirildi.

İlk başkanlık dönemi yaklaşık iki yıl sürdü. 2009 yerel seçimlerinde doğrudan belediye başkan adayı olarak seçimlere girdi. %47 gibi yüksek bir oranla Buldan Belediye Başkanı seçildi.

2014 yerel seçimlerine kadar bu görevde kaldı. 

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden Buldan Belediye Başkanı seçilen Şevik, ileri düzeyde Almanca ve Osmanlıca biliyor.

Mustafa Şevik, biri kız, üç çocuk babasıdır.

Buldan Belediyesi hangi partide? Buldan Belediye başkanı kimdir? Buldan Belediye başkan adayları - 3

BULDAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MESUT SARIBALOĞLU
  • MUSTAFA GÜLBAY
  • NURSEL FIRTINA
  • ADEM IRAKIN
  • VEHBİ ERTÜRK
  • MURAT BAYRAM
  • MEHMET ALİ ORPAK
  • ABDULLAH YILDIRIM
  • HAYRETTİN CİLASUN
  • YAŞAR DİDİN
  • SULTAN ÖZSOY
  • ADEM ÖZCAN
  • ÜMMÜ GÜLER ERBAŞ
Buldan Belediyesi hangi partide? Buldan Belediye başkanı kimdir? Buldan Belediye başkan adayları - 4

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