Bülent Ecevit ölüm yıldönümünde anılıyor (Bülent Ecevit'in hayatı ve ölüm tarihi)

Bu seçimler sonucunda Süleyman Demirel liderliğindeki Doğru Yol Partisi ve Erdal İnönü'nün lideri olduğu Sosyal Demokrat Halkçı Parti koalisyon hükümeti kurdu. Bu hükümet, Adalet Partisi (AP) ve CHP'yi siyaset sahnesine tekrar soktu. AP kendisini feshettiyse de CHP, Deniz Baykal'ın girişimleriyle yoluna devam etti. CHP ve DSP'yi birleştirme girişimleri, Ecevit'in Baykal'dan farklı siyasi tarzı nedeniyle başarıya ulaşmadı.



DSP, 1994 seçimlerinden sonra solun en büyük partisi konumuna geldi. Ecevit, DTP ve ANAP ile kurulan hükümette başbakan yardımcısı, daha sonraki DSP-DYP-ANAP azınlık hükümetinde de başbakan oldu.



Ecevit'in, 11 Ocak 1999-28 Mayıs 1999 tarihleri arasında başbakanlık yaptığı 56. hükümet döneminde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.