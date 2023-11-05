Bülent Ecevit ölüm yıldönümünde anılıyor (Bülent Ecevit'in hayatı ve ölüm tarihi)
Türk siyasetinde yarım asır geçiren, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bölücü terör örgütü elebaşının yakalanmasına kadar çok sayıda tarihi olayın baş aktörü olan, 5 Kasım 2006'da vefat eden eski Başbakan Bülent Ecevit, vefatının 17'nci yılında anılıyor.
Eski Başbakan Bülent Ecevit, 1954'te CHP'nin Çankaya Ocağı'na kaydolarak başladığı siyaset hayatında yarım asır geçirdi.
Siyasi yaşamında beş kez başbakanlık görevinde bulunan Bülent Ecevit, 1925'te İstanbul'da doğdu. Babası 1943-1950 yılları arasında Kastamonu Milletvekilliği yapan Prof. Dr. Fahri Ecevit, annesi ressam Nazlı Ecevit olan Bülent Ecevit, Robert Kolejinden arkadaşı olan Rahşan Aral ile 1946'da evlendi.