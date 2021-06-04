Bulgar turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı 6 ay sonra yeniden açıldı

Edirne'de cuma günleri kurulan ve binlerce Bulgaristan vatandaşının gelerek alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, 6 ay sonra yeniden kapılarını açtı.

İHA 04.06.2021 - 12:20

Bulgar turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı 6 ay sonra yeniden açıldı - 1

Edirne'de cuma günleri kurulan ve binlerce Bulgaristan vatandaşının gelerek alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, 6 ay sonra yeniden açıldı. 

Bulgar turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı 6 ay sonra yeniden açıldı - 2
Edirne Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla corona virüs tedbirleri kapsamında geçen Aralık ayında kapatılan pazar, özellikle o dönemde Bulgaristan vatandaşlarının gözde yerlerinden biri haline gelmişti.
Bulgar turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı 6 ay sonra yeniden açıldı - 3
Edirne'ye gelerek hemen hemen her ihtiyaçlarını kent merkezindeki esnaftan karşılayan Bulgaristan vatandaşlarının sayısı, 1 ayda 200 binden fazla kişiye ulaşmıştı.
Bulgar turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı 6 ay sonra yeniden açıldı - 4

"ŞİMDİLİK YÜZDE 20'LİK BİR YOĞUNLUK VAR"

Pazarın tekrar açılmasıyla ilgili açıklamada bulunan Ulus Pazarı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Reisoğlu, “Pandemi sürecinde tabi ki ülkemiz ve Edirne'miz sıkıntılı günler geçirdi. Özellikle pandemi sürecinde valilik ve belediyelerin yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ulus Pazarı tabii ki bölgenin en büyük pazarlarından bir tanesidir. Bölgenin halklarını burada toplayan büyük bir pazardır. Pandemi sürecinde en baştan dediğimiz gibi önce tedbir alınması gerekiyor. Salgının biraz azalması bittiği anlamına gelmiyor. Yine vatandaşlarımız sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını elden bırakmamaları gerekiyor. Bugün Ulus Pazarımız 6 ay sonra tekrar açıldı. Pazarın toparlanması birkaç ay sürer. Şimdilik yüzde 20'lik bir yoğunluk var. Yavaş yavaş eski günlerine doğru hareket edecektir. Bulgar turistlerin sayısı çok az, önümüzdeki günlerde artacaktır” ifadelerini kullandı.
Bulgar turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı 6 ay sonra yeniden açıldı - 5
Pazarın açılmasını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, corona virüs nedeniyle evde çok sıkıldıklarını, pazara gelerek alışveriş yaptıklarını söyledi.
Bulgar turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı 6 ay sonra yeniden açıldı - 6
Öte yandan, corona virüs aşılarının iki dozunu yaptırıp aşı sertifikası alan Bulgaristan vatandaşlarının, Edirne'ye PCR testi yaptırmadan gelebilecekleri bildirildi.
Bulgar turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı 6 ay sonra yeniden açıldı - 7

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