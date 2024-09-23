Bulgar ve Yunan turistler tekrardan Edirne'de

"BİZDEN DAHA CAZİP BİR ŞEY BULAMAZLAR"

Irmak, "Bunlar, her sene yaz aylarında gurbetçi sezonunda ara veriyor. Malum yaz ayında bunların da işleri var. Kışlık tarhanasını yapacak, salçasını yapacak. Bir de gümrüklerde yoğunluk olduğundan bu yıl gümrük geçişi, geçen yıla nazaran daha kısa süreye indi. Ama günübirlik gelecek bir insan 10 saat gümrükte neden beklesin? Bu seyahate 2 ay, 2,5 ay ara veriyor. Yoksa o şehir efsanesinde anlatıldığı gibi Bulgarlar kaçtı, bizi terk etti diye bir şey yok. Hiçbir yere gitmez çünkü buradan komşu illere gidip bizden daha cazip bir şey bulamazlar." dedi.