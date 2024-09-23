Bulgar ve Yunan turistler tekrardan Edirne'de
Türkiye'ye sınır kapılarındaki yoğunluk nedeniyle günübirlik ziyaretlerini kesen Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları, tekrar Edirne'ye gelmeye başladı. Komşu ülkeden gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan Ulus Pazarı'nda esnaflar yoğunluktan memnun.
Edirne'de günübirlik alışveriş için gelen komşu ülke Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları, sınır kapılarında gurbetçi vatandaşların oluşturdukları yoğunluk nedeniyle yaz aylarında gelişlerine ara verdi.