Bulgaristan her geçişte PCR şartını kaldırdı: Edirneli esnaf karardan memnun

"TEST KARARIYLA BİZİ MAHVETTİLER"

Saraçlar Caddesi'nde giyim mağazası işleten Tolgahan Alfer de Bulgaristan'ın PCR testi uygulamasının işlerini çok etkilediğine dikkat çekerek, "Bizim için iyi oldu çünkü yılbaşından önce ticari anlamda güzel hareketlilik vardı. Bulgar tarafından PCR testi istemeye başladıktan sonra bizi mahvettiler, işlerimizi çok etkiledi. Çok iyi rakamlar yaparken, çok komik rakamlara düştük. Maddi anlamda mahvolduk" diye konuştu.