Bulgaristan sandık başında: Ülke tarihinin en maliyetli seçimi

Bulgaristan’da kayıtlı 6,35 milyon seçmen, ülkenin 45. Parlamentosunda yer alacak 240 milletvekilini seçmek için sandık başında. Corona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen ülkenin 1989 yılında demokrasiye geçmesinden sonra 11. kez düzenlenen seçimde rekora imza atıldı. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un ifadesine göre bu seçim 720 milyon TL ile ülke tarihinin en maliyetli seçimi oldu.

Abone ol Paylaş









DHA 04.04.2021 - 16:15

Bulgaristan 720 milyon TL ile tarihinin en maliyetli seçimini yaptı. 32 yıl önce demokrasiyle tanışan ülke 11.seçimini corona virüs tedbirleri kapsamında bugün gerçekleştirdi.

Bulgaristan’da kayıtlı 6,35 milyon seçmen, ülkenin 45. Parlamentosunda yer alacak 240 milletvekilini seçmek için sandık başında. Ülkede 11. kez düzenlenen seçim, corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında saat 07.00'de başladı. Seçimlerde 6 bin 895 milletvekili adayı, meclise girmek için yarışıyor.

HASTANELERİN COVİD-19 ÜNİTESİNE SANDIK KURULDU Ülke genelinde seçimlerde salgın nedeniyle 88 hastanenin Covid-19 bölümünde kalan vatandaşlar için oy verme işlemini gerçekleştirebilmeleri için sandık kuruldu. Corona virüs salgınıyla mücadelenin sürdüğü ülkede 88 hastanenin Covid-19 bölümlerinde seçim sandığı açıldı.

9 bine yakın Covid hastasının bulunduğu ünitelerde hastalar oy hakkını kullanabilecek. 88 Hastanede 185 seyyar sandık oluşturuldu. Ülkenin en büyük Acil Yardım ve Covid Bölümü Hastanesi olan Sofya Pirogov Hastanesi’nin corona virüs ünitesine seyyar sandık kuruldu. Salgın nedeniyle katılımın düşük olacağı tahmin edilirken,yerel saatle 12.00 itibarıyla katılımın yüzde 13 olduğu duyuruldu.

BORİSOV: TARİHİN EN PAHALI SEÇİMİ Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, salgının gölgesinde devam eden seçimi 'tarihin en pahalı seçimi' olarak değerlendirdi. Başbakan Borisov, aşılama ve oy makinelerinden dolayı seçim günü maliyetinin 75 milyon euroya (720 milyon TL) ulaştığı ifade edildi. Sıkı önlemlerin ve güvenlik tedbirlerin alındığı seçimlerde 20 bin polis görev yapıyor.

CUMHURBAŞKANI RADEV: SEÇİMLER GEÇEN YIL YAPILMALIYDI Oy hakkını makine aracılığı ile kullandıktan sonra açıklama yapan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, “Bulgaristan vatandaşları kaderimizi kendi ellerimize alıyoruz, bu seçimler normallik, yasaların ve kuralların geri dönmesi, halkın taşıdığı dev potansiyelin ortaya çıkması yolunda atılan ilk adım olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Radev, “Genel genel seçimler daha geçen yıl yapılmalıydı. Birçok insanın hayatı korunacaktı ve kaostan kaçınılacaktı” diye konuştu. Öte yandan Hak ve Özgürlükler Hareketi fahri başkanı Ahmet Doğan da bu sabah Sofya’da bir okulda oyunu verdi. Partinin bu seçimlerde mottosu ‘Restart’ oldu.

YURT DIŞINDA 465 SANDIK Türkiye’de 22 bin Bulgaristan vatandaşının Türkiye’de açılan sandıklardan oy vermek üzere ön başvuruda bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı. Öte yandan, Bulgaristanlı yetkililer, Türk yetkililere Bulgaristan vatandaşlarına oy verme imkanlarının sağlanması konusunda teşekkürlerini iletmişti.