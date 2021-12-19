Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu

Bulgaristan'ın Lesova Sınır Kapısı'ndaki personel yetersizliği nedeniyle, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 35 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. Yaklaşık bin 500 TIR, sınır kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.12.2021 - 17:29

Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu - 1

'ın Lesova Sınır Kapısı'nda alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle hafta sonu yoğun olması beklenen ihracat hareketliliğinde yılbaşının da yaklaşmasıyla Bulgar tarafı yoğunluğa cevap veremiyor.

Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu - 2

Geçtiğimiz günlere göre yoğunluğun neredeyse iki kat artmasıyla tarafında 35 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu.

Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu - 3

Taşıdıkları yükleri götürecekleri ülkelerdeki adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 35 kilometrelik kuyruk oluşturarak bekleyişlerini sürdürüyor.

Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu - 4

Yaklaşık bin 500 TIR, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu - 5

“İKİ GÜNDÜR BEKLİYORUM”

Aksaray’dan yükünü yükleyip Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda sırasını bekleyen şoför Salih Erdoğan, “İki gündür buradayım. Yaklaşık 35 kilometreden TIR kuyruğuna girdim. Sınıra 20 kilometrelik yolumuz var. Burada herhangi bir lokanta veya tesis olmadığı için ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Bu kadar sıra ve TIR kuyruğu ihracatının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor” dedi.

Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu - 6

“35 KİLOMETREDEN KUYRUĞA GİRDİM”

TIR şoförü Bünyamin Çıkılı, memleketinden yüklediği yükünü Sırbistan’a götürmek üzere yolla çıktığını belirterek, “Kuyruğa girdiğimden beri sadece 7 kilometre ilerleyebildim. Bekleyişimiz uzun sürdüğü için takograflarımız patladı. Bu şekilde yurt dışında polise yakalandığımızda bize 2-3 bin euro arası ceza yazılıyor” diye konuştu.

Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu - 7

“AKŞAMDAN BERİ SADECE 5 KİLOMETRE İLERLEYEBİLDİM”

Yükünü İzmir’den yükleyerek Bükreş şehrine götürmek için sıra bekleyen Murat Kuralay, “Dün akşam 35 kilometreden kuyruğa girdik. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nı görüyorsunuz, toplasan 5 kilometre yol kat ettik. Sıra her gün artıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

TIR kuyruğundan fotoğraflar...

Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu - 8
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu - 9
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu - 10
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu - 11
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu - 12
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu - 13
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu - 14
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu - 15
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu - 16
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu - 17

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