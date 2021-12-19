Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu

“İKİ GÜNDÜR BEKLİYORUM”

Aksaray’dan yükünü yükleyip Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda sırasını bekleyen şoför Salih Erdoğan, “İki gündür buradayım. Yaklaşık 35 kilometreden TIR kuyruğuna girdim. Sınıra 20 kilometrelik yolumuz var. Burada herhangi bir lokanta veya tesis olmadığı için ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Bu kadar sıra ve TIR kuyruğu Türkiye ihracatının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor” dedi.