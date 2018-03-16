Bulgaristan sınırındaki TIR kuyruğuna kuşbakışı

1 Bulgaristan'ın sistem güncellemesi nedeniyle hafta başından bu yana devam eden Türk tarafındaki TIR kuyrukları yavaş da olsa erimeye başladı.

2 Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Bulgaristan'nın yoğunluğa cevap verememesi ve sistem güncellemesi üzerine sınır kapılarında beklemek zorunda kaldı.

3 Kapıkule'de 25, Hamzabeyli de ise 12 kilometreye kadar çıkan TIR kuyrukları Bulgaristan'ın alımlarının normale dönmesiyle erimeye başladı.

4 TIR kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 20, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 8 kilometreye geriledi.

5 Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 800, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise yaklaşık 320 TIR yurtdışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

6 TIR şoförü Yahya Kemal Alagöz, yaptığı açıklamada, 29 saattir kuyrukta beklediğini söyledi.

7 Kuyrukların "şoförlerin çilesi" olduğununu belirten Alagöz, "Biz kuyrukta beklerken sollama yapan tırlar oluyor. Bu TIR'ların kontrol edilmesini istiyoruz. Tuvalet ve yiyecek ihtiyacımız oluyor" dedi.

8 TIR şoförü Faruk Şahin de Bursa'dan Almanya'ya yük taşıdığını ve 32 saattir kuyrukta beklediğini ifade etti.

9 Kuyrukların bitmesi için yetkililerden yardım isteyen Şahin, "Otoban gişelerinin oradan 30. kilometreden sıraya girdim. 32 saattir sıradayım ne yemek, ne tuvalet var. Perişan durumdayız. Biz her zaman bu kuyrukları yaşıyoruz ama bu kuyruğun sebebinin Bulgaristan'dan kaynaklandığını söylüyorlar. Sistem hatası ya da sistem güncellemesi diyorlar." şeklinde konuştu.





10 TIR şoförü Tekin Sevimli ise 30 sattir kuyrukta beklediğini belirterek, "Problem çok, özellikle lavabo ihtiyacımız oluyor. Yemede, içmede sıkıntı yaşıyoruz. Kuyrukta uykusuz kalıyoruz. Ayrıca sollayan tırlar büyük sorun oluşturuyor." diye konuştu.

11 Türkiye ve Bulgaristan’daki ucu gözükmeyen TIR kuyruğu havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

12

13

14

15

16