Bulgaristan'da PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı

Bulgaristan corona virüs vakalarının artması ve aşılama oranının düşük olması nedeniyle ülkeye girişlerde aşı ve PCR testi zorunluluğu getirdi. Dün başlayan uygulama nedeniyle Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen turist sayısında yüzde 70 oranında düşüş yaşandı. Son dönemde büyük ölçüde turistlere satış yapan esnaf da kepenk kapatmak zorunda kaldı.

Haberler - DHA 21.01.2022 - 11:26 | Son Güncelleme : 21.01.2022 - 11:29

Bulgaristan'da PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı - 1

’da artan corona virüs vakalarının ardından Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yeni tedbirler aldı.

Bulgaristan'da PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı - 2

Bulgaristan’a giriş yapacak kişilerin geçerli aşı sertifikası veya hastalığı geçirdiğine dair belge ile negatif PCR testi zorunluluğu dün başladı.

Bulgaristan'da PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı - 3

'ye günübirlik alışverişe gelen turistlerden ülkelerine dönüşte, AB tarafından tanınan dijital aşı sertifikası ve 72 saat içinde yapılan negatif sonuçlu PCR testi isteniyor.

Bulgaristan'da PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı - 4

Kararın uygulamaya koyulmasının ardından Edirne'ye Bulgaristan'dan gelen turist sayısında düşüş yaşandı.

Bulgaristan'da PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı - 5

Bulgaristan'da PCR testinin 600-700 lira arasında değişmesi nedeniyle Bulgaristan'dan gelen turistlerin ziyaretlerini ilk günden etkiledi.

Bulgaristan'da PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı - 6

Geçen hafta, günlük ortalama 10 bin kişinin giriş yaptığı Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, uygulamanın ardından, dün 3 bin 207 yolcunun giriş yaptığı öğrenildi. Bu yaklaşık yüzde 70'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Bulgaristan'da PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı - 7

Uygulama ile Kapıkule Sınır Kapısı'nda da sessizlik hakim oldu.

Bulgaristan'da PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı - 8

Bulgar turistlere satış yapan, Bostanpazarı Caddesi'ndeki bazı esnaflar da kepenk kapattı. Açık olan esnaf da uygulamanın devam etmesi halinde iş yerlerini kapatmak zorunda kalacaklarını dile getirdi.

Bulgaristan'da PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı - 9

Halil Girgin, Bulgar hükümetinin PCR testi zorunluluğu uygulamasının başlamasının ardından işlerinin çok durgunlaştığını belirterek, "Bulgaristan test uyguladığı için gelen giden kesildi. Görüyorsunuz kimse yok. Aldığımız tüm mallar elimizde kaldı diyebilirim. Zor durumdayız şu anda. Elektrik, kira parası zor ödenecek herhalde" dedi.

Bulgaristan'da PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı - 10

Bu şekilde devam ederse dükkanı kapatmak zorunda kalacağını belirten Girgin, "Yan komşumuz kapalı. Ben de kapatıp memleketime gideceğim. Manisa Akhisar'dan geldim buraya, 2-3 ay kapalı kalacağı söyleniyor. Şu anda in cin top oynuyor. Dönüşte test mecburi olduğu için 80-90 leva para vermek istemiyorlar. Bütün esnaf burada Bulgaristan'dan gelen turiste bağlı. Onlar gelmediği sürece herkes kapatmak zorunda kalır dükkanını" diye konuştu.

Bulgaristan'da PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı - 11

Metin Doğan da uygulamanın başlamasından sonra henüz siftah yapmadıklarını kaydederek, "Anlatmamıza gerek yok, caddeyi ve sokağı görüyorsunuz, insan bile geçmiyor. Edirne'ye Bulgar gelmediği zaman işlerimiz kötü. Edirne ekonomisinin yüzde 99'unu Bulgarlar ayakta tutuyor" dedi.

Bulgaristan'da PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı - 12
Bulgaristan'da PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı - 13
Bulgaristan'da PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı - 14
Bulgaristan'da PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı - 15
Bulgaristan'da PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı - 16
Bulgaristan'da PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı - 17
Bulgaristan'da PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı - 18
Bulgaristan'da PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı - 19
Bulgaristan'da PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı - 20
Bulgaristan'da PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı - 21

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