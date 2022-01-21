Bulgaristan'da PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı

Bu şekilde devam ederse dükkanı kapatmak zorunda kalacağını belirten Girgin, "Yan komşumuz kapalı. Ben de kapatıp memleketime gideceğim. Manisa Akhisar'dan geldim buraya, 2-3 ay kapalı kalacağı söyleniyor. Şu anda in cin top oynuyor. Dönüşte test mecburi olduğu için 80-90 leva para vermek istemiyorlar. Bütün esnaf burada Bulgaristan'dan gelen turiste bağlı. Onlar gelmediği sürece herkes kapatmak zorunda kalır dükkanını" diye konuştu.