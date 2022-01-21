Bulgaristan'da PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı

Haberler - DHA 21.01.2022 - 11:26 | Son Güncelleme : 21.01.2022 - 11:29
Bulgaristan’da artan corona virüs vakalarının ardından Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yeni tedbirler aldı.
Bulgaristan’a giriş yapacak kişilerin geçerli aşı sertifikası veya hastalığı geçirdiğine dair belge ile negatif PCR testi zorunluluğu dün başladı.
Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen turistlerden ülkelerine dönüşte, AB tarafından tanınan dijital aşı sertifikası ve 72 saat içinde yapılan negatif sonuçlu PCR testi isteniyor.
Kararın uygulamaya koyulmasının ardından Edirne'ye Bulgaristan'dan gelen turist sayısında düşüş yaşandı.
Bulgaristan'da PCR testinin 600-700 lira arasında değişmesi nedeniyle Bulgaristan'dan gelen turistlerin ziyaretlerini ilk günden etkiledi.
Geçen hafta, günlük ortalama 10 bin kişinin giriş yaptığı Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, uygulamanın ardından, dün 3 bin 207 yolcunun giriş yaptığı öğrenildi. Bu yaklaşık yüzde 70'lik bir düşüş anlamına geliyor.
Uygulama ile Kapıkule Sınır Kapısı'nda da sessizlik hakim oldu.
Bulgar turistlere satış yapan, Bostanpazarı Caddesi'ndeki bazı esnaflar da kepenk kapattı. Açık olan esnaf da uygulamanın devam etmesi halinde iş yerlerini kapatmak zorunda kalacaklarını dile getirdi.
Halil Girgin, Bulgar hükümetinin PCR testi zorunluluğu uygulamasının başlamasının ardından işlerinin çok durgunlaştığını belirterek, "Bulgaristan test uyguladığı için gelen giden kesildi. Görüyorsunuz kimse yok. Aldığımız tüm mallar elimizde kaldı diyebilirim. Zor durumdayız şu anda. Elektrik, kira parası zor ödenecek herhalde" dedi.
Bu şekilde devam ederse dükkanı kapatmak zorunda kalacağını belirten Girgin, "Yan komşumuz kapalı. Ben de kapatıp memleketime gideceğim. Manisa Akhisar'dan geldim buraya, 2-3 ay kapalı kalacağı söyleniyor. Şu anda in cin top oynuyor. Dönüşte test mecburi olduğu için 80-90 leva para vermek istemiyorlar. Bütün esnaf burada Bulgaristan'dan gelen turiste bağlı. Onlar gelmediği sürece herkes kapatmak zorunda kalır dükkanını" diye konuştu.
Metin Doğan da uygulamanın başlamasından sonra henüz siftah yapmadıklarını kaydederek, "Anlatmamıza gerek yok, caddeyi ve sokağı görüyorsunuz, insan bile geçmiyor. Edirne'ye Bulgar gelmediği zaman işlerimiz kötü. Edirne ekonomisinin yüzde 99'unu Bulgarlar ayakta tutuyor" dedi.