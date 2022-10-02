Bulgaristan'daki erken seçim için İstanbul da oy kullanıyor

Bulgaristan'daki erken seçim kapsamında İstanbul'da oy verme işlemi başladı.
Erken genel seçim kapsamında, İstanbul'da yaşayan Bulgaristan vatandaşları sandık başına gitti.
İstanbul'da ikamet eden Bulgaristan vatandaşları, saat 07.00 itibarıyla kent genelindeki 38 noktada kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.
Oy verme işlemi saat 20.00’ye kadar devam edecek.
Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov'un kurduğu koalisyon hükümeti geçen yıl haziran ayında mecliste yapılan güven oylamasını kaybederek düşmüştü.
Değişime Devam Partisi'nin lideri Petkov'un 6 aylık hükümetinin düşmesinin ardından seçmenler 240 üyeli 48. Meclis'in milletvekillerini belirlemek üzere bir kez daha sandığa gidiyor.
Kamuoyu yoklamaları, eski başbakan Boyko Borissov liderliğindeki partinin galip geleceğini gösteriyor.
Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi partisinin oyların en az yüzde 10,3'ünü alması bekleniyor.