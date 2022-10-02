Bulgaristan'daki erken seçim için Türkiye de oy kullanıyor

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov'un kurduğu koalisyon hükümeti geçen yıl haziran ayında mecliste yapılan güven oylamasını kaybederek düşmüştü.



Değişime Devam Partisi'nin lideri Petkov'un 6 aylık hükümetinin düşmesinin ardından seçmenler 240 üyeli 48. Meclis'in milletvekillerini belirlemek üzere bir kez daha sandığa gidiyor.