Bulgaristan'daki erken seçim için Türkiye de oy kullanıyor

Bulgaristan'da alınan erken genel seçim kararının ardından Türkiye'de 22 ilde kurulan 166 sandıkta oy verme işlemi başladı. Oy verme işlemi saat 20.00’ye kadar devam edecek.

Bulgaristan'daki erken seçim için Türkiye de oy kullanıyor - 1

Bulgaristan'daki erken seçim kapsamında İstanbul'da oy verme işlemi başladı.

Bulgaristan'daki erken seçim için Türkiye de oy kullanıyor - 2

Erken genel seçim kapsamında, İstanbul'da yaşayan Bulgaristan vatandaşları sandık başına gitti.

Bulgaristan'daki erken seçim için Türkiye de oy kullanıyor - 3

İstanbul'da ikamet eden Bulgaristan vatandaşları, saat 07.00 itibarıyla kent genelindeki 38 noktada kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

Bulgaristan'daki erken seçim için Türkiye de oy kullanıyor - 4

Oy verme işlemi saat 20.00’ye kadar devam edecek.

Bulgaristan'daki erken seçim için Türkiye de oy kullanıyor - 5

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov'un kurduğu koalisyon hükümeti geçen yıl haziran ayında mecliste yapılan güven oylamasını kaybederek düşmüştü.

Değişime Devam Partisi'nin lideri Petkov'un 6 aylık hükümetinin düşmesinin ardından seçmenler 240 üyeli 48. Meclis'in milletvekillerini belirlemek üzere bir kez daha sandığa gidiyor.

Bulgaristan'daki erken seçim için Türkiye de oy kullanıyor - 6

Kamuoyu yoklamaları, eski başbakan Boyko Borissov liderliğindeki partinin galip geleceğini gösteriyor.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi partisinin oyların en az yüzde 10,3'ünü alması bekleniyor.

Bulgaristan'daki erken seçim için Türkiye de oy kullanıyor - 7
Bulgaristan'daki erken seçim için Türkiye de oy kullanıyor - 8
Bulgaristan'daki erken seçim için Türkiye de oy kullanıyor - 9
Bulgaristan'daki erken seçim için Türkiye de oy kullanıyor - 10

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