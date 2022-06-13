Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler: Bagajlar doldu taştı

"HER ŞEY UCUZ"

Edirne’de her şeyin ucuz olduğunu söyleyen Lutte Ayşe, birçok ihtiyacını karşıladığını belirterek, “Her şey var, her şey ucuz. Baklava, çamaşır, yemek takımı aldık. Türkiye’den çok memnunuz. Bulgar parası Türk parası karşısında değerli olduğu için alışverişlerimiz çok hesaplı oluyor” dedi.