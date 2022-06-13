Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler: Bagajlar doldu taştı

Haberler - İHA 13.06.2022 - 15:39
Döviz kurunun yükselip Bulgar levasının Türk lirası karşısında değer bulmasıyla, Bulgaristan vatadaşları sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş için Edirne’ye gelmeye başladı.
Vatandaşlar, gıdadan mobilyaya kadar olan birçok ihtiyaçlarını kentteki esnaftan karşıladı.
Çuvallar ve kolilerle alışveriş yapan turistler, aldıklarını taşımakta zorlandı. Yaşanan yoğunluktan dolayı kentteki otoparklarda yer kalmadı.
Araçları ve tur otobüsleri ile gelen turistler alışverişlerini tamamladıktan sonra Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından ülkelerine geri gittiler.
Edirne’de her şeyin ucuz olduğunu söyleyen Lutte Ayşe, birçok ihtiyacını karşıladığını belirterek, “Her şey var, her şey ucuz. Baklava, çamaşır, yemek takımı aldık. Türkiye’den çok memnunuz. Bulgar parası Türk parası karşısında değerli olduğu için alışverişlerimiz çok hesaplı oluyor” dedi.
Edirne’de turizm işletmecisi Ömer Tuzcu, “Giyim, ve tatlı revaçta. Onlar geldikçe biz mutlu oluyoruz. Bu işin sürekliliği ülkemize döviz kazandırmak açısından çok önemli, kıymetini bilelim” şeklinde uyarıda bulundu.
Bostan Pazarı esnafından Metin Doğan, “Gelen turistler peynir, zeytin gibi temel ihtiyaçlarını alıyorlar. Ekmek fırınının bile günlük satışları yükseldi. Tüm esnafın yüzü gülüyor. Evlerinin bir hafta on günlük ihtiyaçlarını buradan temin ediyorlar” ifadelerini kullandı.