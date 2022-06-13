Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler: Bagajlar doldu taştı

Bulgaristan vatandaşları, dövizdeki leva kurunun artmasıyla birlikte alışveriş için Edirne’ye akın etti. Peynirden ekmeğe tüm ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar bavullarını ve bagajlarını doldurarak geri döndü.

Haberler - İHA 13.06.2022 - 15:39

Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler: Bagajlar doldu taştı - 1

Döviz kurunun yükselip Bulgar levasının Türk lirası karşısında değer bulmasıyla, vatadaşları sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş için ’ye gelmeye başladı.

Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler: Bagajlar doldu taştı - 2

Vatandaşlar, gıdadan mobilyaya kadar olan birçok ihtiyaçlarını kentteki esnaftan karşıladı.

Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler: Bagajlar doldu taştı - 3

Çuvallar ve kolilerle alışveriş yapan turistler, aldıklarını taşımakta zorlandı. Yaşanan yoğunluktan dolayı kentteki otoparklarda yer kalmadı.

Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler: Bagajlar doldu taştı - 4

Araçları ve tur otobüsleri ile gelen turistler alışverişlerini tamamladıktan sonra Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından ülkelerine geri gittiler.

Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler: Bagajlar doldu taştı - 5

"HER ŞEY UCUZ"

Edirne’de her şeyin ucuz olduğunu söyleyen Lutte Ayşe, birçok ihtiyacını karşıladığını belirterek, “Her şey var, her şey ucuz. Baklava, çamaşır, yemek takımı aldık. ’den çok memnunuz. Bulgar parası Türk parası karşısında değerli olduğu için alışverişlerimiz çok hesaplı oluyor” dedi.

Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler: Bagajlar doldu taştı - 6

“TURİSTLERİN KIYMETİNİ BİLELİM”

Edirne’de turizm işletmecisi Ömer Tuzcu, “Giyim, ve tatlı revaçta. Onlar geldikçe biz mutlu oluyoruz. Bu işin sürekliliği ülkemize döviz kazandırmak açısından çok önemli, kıymetini bilelim” şeklinde uyarıda bulundu.

Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler: Bagajlar doldu taştı - 7

“TÜM ESNAFIN YÜZÜ GÜLÜYOR”

Bostan Pazarı esnafından Metin Doğan, “Gelen turistler peynir, zeytin gibi temel ihtiyaçlarını alıyorlar. Ekmek fırınının bile günlük satışları yükseldi. Tüm esnafın yüzü gülüyor. Evlerinin bir hafta on günlük ihtiyaçlarını buradan temin ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler: Bagajlar doldu taştı - 8
Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler: Bagajlar doldu taştı - 9
Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler: Bagajlar doldu taştı - 10
Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler: Bagajlar doldu taştı - 11
Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler: Bagajlar doldu taştı - 12

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