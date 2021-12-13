Bulgaristan'dan Edirne'ye yılbaşı akını: Otellerde boş oda kalmadı

"10 BİN LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPACAĞIZ"

Kadir Kalinova da, "Fiyat uygun olduğu için her şeyi satın alıyoruz. Bugün 10 bin liralık alışveriş yapacağız. Hem kendimiz hem de yakınlarımız için. Yılbaşı alışverişi için tekrar geleceğiz. Türkiye'de her şey çok güzel" diye konuştu.