Bulgarlar Edirne'ye akın etti: Oteller ve restoranlar doluluk oranına ulaştı

Edirne’de bir restoranın müdürü Burak Cansever ise, “Edirne’nin tüm işletmelerine olduğu gibi bizim işletmemize de Bulgaristan vatandaşlarının yoğun ilgisi var. İşletmemizde Bulgaristan vatandaşlarına yüzde 10 kapasite ayırdık, şu an doluluk oranına ulaştı” dedi.