Bulmak için dağ taş geziyor: Kilosunu 5 bin liradan satıyor

"KİLOGRAMI 5 BİN LİRA"

Doğal ortamda, hiçbir insan müdahalesi olmadan üretilen bu balın kilosu 5 bin liraya kadar alıcı bulunuyor. Bu bal dağlarda bin bir çeşit çiçekten, ağaçların arasından toplanıyor. Tamamen doğal, insan eli değmemiş bir bal. Müşterisi de çok. İsteyen soran eksik olmuyor. Torosların balı şifadır, şifa kaynağıdır" şeklinde konuştu.



"30 YILLIK ARICI"



30 yılı aşkındır arıcılık yapan Mehmet Kara, kendisinin de 40 civarında arı kovanının bulunduğunu ve arıcılık mesleği ile uğraştığını söyledi. Kaçan oğul arıları nisan ayında dağlarda aramaya başladığını söyleyen Kara, "Subaşlarında, çeşmelerde, derelerde arıları takip ederek günlerce arıyorum. Yeri geldiğinde Toros Dağlarının zirvelerinde, ağaç diplerinde geceleri yatıyorum. Bu meslekten zevk duyuyorum" dedi.



Dağlarda arı kovanlarını ararken birçok kez doğayla baş başa kaldığını ve tehlikelerden korkmadığını belirten Kara, "Kaçan arıları bulmak için defalarca dağda yatıyorum. "Ayılar gelir, kurtlar gelir" diyorlar. Gelsin diyorum, bana bir şey yapmazlar. Ben onların arkadaşıyım" diye konuştu.