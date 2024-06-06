Bunaltan sıcaklara yağmur arası: Öğleden sonra yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Yurt genelindeki bunaltan sıcaklar bugün ara veriyor. Kuzey yönlerden esen orta kuvvetteki rüzgar, hissedilen sıcaklıkları bir nebze düşürdü. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ihtimali var. Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, başkent Ankara’nın kuzey ve batı çevreleri, Konya’nın batı kesimleri, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batısı, Bursa’nın doğusu, Antalya’nın kuzeybatı ilçeleri, Rize’nin iç kesimleri ve Erzurum’un kuzeyinde kısa süreli sağanaklar görülecek.

Bunaltan sıcaklara yağmur arası: Öğleden sonra yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde bunaltan sıcaklar etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Marmara’nın güneyi, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, başkent Ankara’nın kuzey ve batı çevreleri, Konya’nın batı kesimleri, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batısı, Bursa’nın doğusu, Antalya’nın kuzeybatı ilçeleri (Elmalı ve Korkuteli), Rize’nin iç kesimleri ve Erzurum’un kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bunaltan sıcaklara yağmur arası: Öğleden sonra yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE

Yurt genelindeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bunaltan sıcaklara yağmur arası: Öğleden sonra yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

Bunaltan sıcaklara yağmur arası: Öğleden sonra yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

ADANA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık, zamanla Toroslar mevkii parçalı bulutlu

Bunaltan sıcaklara yağmur arası: Öğleden sonra yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri (Korkuteli ve Elmalı) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Bunaltan sıcaklara yağmur arası: Öğleden sonra yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bunaltan sıcaklara yağmur arası: Öğleden sonra yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu

ARTVİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu

TOKAT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

Bunaltan sıcaklara yağmur arası: Öğleden sonra yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8

ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Bunaltan sıcaklara yağmur arası: Öğleden sonra yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 9

VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

Bunaltan sıcaklara yağmur arası: Öğleden sonra yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 10

SAAT SAAT HAVA DURUMU

Bunaltan sıcaklara yağmur arası: Öğleden sonra yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 11
Bunaltan sıcaklara yağmur arası: Öğleden sonra yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 12
Bunaltan sıcaklara yağmur arası: Öğleden sonra yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 13
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