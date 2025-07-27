Bunaltıcı sıcakta hasat mesaisi: Sabah ezanında başlıyorlar
Aydın'da hasada başlayan incir üreticileri, rekoltede aşırı sıcaklardan kaynaklı düşüşe rağmen ürünün kalitesi sayesinde umutlandı.
Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tescilli coğrafi ürünleri arasında yer alan "Aydın inciri"nde hasat sezonu başladı.
Kentte yaklaşık 40 bin hektar alanda incir üretimi yapılarak, sezonda ortalama 200 bin ton ürün elde ediliyor. Toplanan incirler, yurt içi ve dışında sofraları tatlandırıyor.
Gün doğmadan yola çıkan işçiler, güneşi incir bahçelerinde karşılıyor.