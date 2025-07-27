Bunaltıcı sıcakta hasat mesaisi: Sabah ezanında başlıyorlar

KALİTELİ ÜRÜN BEKLENTİSİ

Anlıak, aynı zamanda aşırı sıcaklarla da mücadele ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"İncirde biraz rekoltemiz eksik, yüzde 30 civarında incirlerimiz tozlaşmadan dolayı döküldü. Şimdi de aşırı sıcaklardan kaynaklı biraz rekolte kayıplarımız var ama buna rağmen incirlerimizin kalitesi güzel. Bir ağaçta 7-8 tane incir tutacağına, 4-5 tane tutuyor. İnşallah incirler dolgun olursa, rekolte kaybını kapatmış oluruz diye düşünüyoruz. Tabii hava şartları düzgün giderse. Bizim tanesinde az ama kalitesi ve kalibresinde yüksek beklentimiz var. İnşallah bu saatten sonra da havaların etkisiyle kaliteli bir ürün alırız."



Bölgede çiftçilerin bilinçlendiğine işaret eden Anlıak, "Şu anda aşırı sıcaklar var ama çiftçilerimiz artık bilinçlendi. Ağaçlarına daha güzel bakıyor. Budamasını, sulamasını ve gübrelemesini iyi yapıyor. Sıcaklara karşı biraz daha tedbirlerimizi aldığımız için bundan fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.





