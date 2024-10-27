Bungalov çetesinden dev vurgun! 153 milyon liralık para trafiği tespit edildi, 38 kişi tutuklandı
Kocaeli polisi hazırladıkları sahte ilanlarla, Sapanca’da bungalov kiralamak isteyenleri hedef alan çeteye yönelik operasyon yaptı. Çete üyelerinin takibe alınan banka hesaplarında 153 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Harekete geçen polis, 14 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 38’i tutuklandı.
Sapanca’da bungalov tatili yapmak isteyenler, dolandırıcıların hedefi oldu.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bungalov kiralamak isterken dolandırılan vatandaşların şikayetleri üzerine çalışma başlattı.