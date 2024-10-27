Bungalov çetesinden dev vurgun! 153 milyon liralık para trafiği tespit edildi, 38 kişi tutuklandı

SAHTE GÖRSELLERLE TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Yapılan çalışmalarda, ülke genelinde sosyal medya platformları üzerinden sahte içeriklerin bulunduğu görseller ile Sapanca Bungalov Kiralama adı altında hesaplar açıldığı ve görselleri görerek iletişime geçen vatandaşlardan kapora bedeli veya kiralama bedellerinin tamamını aldıktan sonra, parayı şebekenin hesapçı kısmındaki şüphelilerine transfer ederek vatandaşları dolandıran çetenin üyeleri tespit edildi.