Burada para geçmiyor: Çay, çorba, kahvaltı; hepsi ücretsiz

Siverek-Adıyaman karayolunun 6. kilometresinde bulunan tesisin temeli 5 yıl önce atıldı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında ise tamamen ücretsiz hale getirildi. O günden bu yana bölge halkı ve yolu kullanan sürücüler için adeta uğrak yer konumuna geldi.

Tesiste 24 saat boyunca çay ve çorba ikram ediliyor. Konuklar diledikleri gibi masalarına yiyecek alıp kendi evindeymiş gibi rahatlıkla vakit geçiriyor. Yiyecek ve içeceklerin yanı sıra at binme imkânı da sunuluyor. Çocuklar için oluşturulan küçük hayvan alanı sayesinde aileler çocuklarına doğayla iç içe bir deneyim yaşatma fırsatı buluyor.