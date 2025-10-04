Burada para geçmiyor: Çay, çorba, kahvaltı; hepsi ücretsiz
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan tesiste çaydan çorbaya, kahvaltıdan ata binmeye kadar her şey ücretsiz. "Burada para geçmez" yazılı tabelalarla dikkat çeken mekân, Siverek'in gurur kaynağı haline geldi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayırsever Remzi Asal tarafından yaptırılan ve "para geçmeyen tesis" olarak bilinen mekân, sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri oldu. Çaydan çorbaya, kahvaltıdan sıcak yemeğe kadar tüm hizmetlerin ücretsiz olduğu tesis, hem yolcuların hem de Siverek halkının ortak buluşma noktası haline geldi.