Burası Antarktika değil, Ardahan: Eskimo usulü balık avlanıyor
Ardahan’da yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde, etkili olan fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, buzları parçaladı. Antarktika'yı andıran görüntülerin yaşandığı gölde atlı kızak, Eskimo usulü balık avlama ve çeşitli aktivitelerin yapılabilmesi için su yüzeyinin yeniden donması bekleniyor.
Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyi, geceleri sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi ile dondu.