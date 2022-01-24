Burası Antarktika değil Elazığ

Elazığ’da geçtiğimiz hafta başında etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Soğuk hava nedeni ile Cip Baraj Gölü buz tuttu, ortaya çıkan görüntüler Antarktika'yı andırdı.

Haberler - İHA 24.01.2022 - 10:06

Burası Antarktika değil Elazığ - 1

genelinde birçok ilde olduğu gibi 'da da kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

Burası Antarktika değil Elazığ - 2

Geçtiğimiz hafta başında etkisi gösteren kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

Burası Antarktika değil Elazığ - 3

Yoğun kar yağışı nedeni ile çevre illere ulaşım sağlanamazken, bölgedeki birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

Burası Antarktika değil Elazığ - 4

Akşam saatlerinde derecelerin sıfırın altında 20 dereceyi göstermesinin ardından bölgedeki sularda donmalar yaşandı.

Burası Antarktika değil Elazığ - 5

Bunlardan biri de kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Cip Baraj Gölü oldu.

Burası Antarktika değil Elazığ - 6

Cip Baraj gölü, son günlerde etkisini göstermeye devam eden dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu.

Burası Antarktika değil Elazığ - 7

Oluşan buzlar havadan görüntülendi.

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