Burası Antarktika değil Elazığ

Haberler - İHA 24.01.2022 - 10:06
Geçtiğimiz hafta başında etkisi gösteren kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.
Yoğun kar yağışı nedeni ile çevre illere ulaşım sağlanamazken, bölgedeki birçok köy yolu ulaşıma kapandı.
Akşam saatlerinde derecelerin sıfırın altında 20 dereceyi göstermesinin ardından bölgedeki sularda donmalar yaşandı.
Bunlardan biri de kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Cip Baraj Gölü oldu.
Cip Baraj gölü, son günlerde etkisini göstermeye devam eden dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu.
Oluşan buzlar havadan görüntülendi.