Burası Colorado değil Erzurum: 62 kilometrelik uzunluğu var
Erzurum'un “ Kırmızı Periler Diyarı” Narman Peri Bacaları, kışın da eşsiz kırmızı manzarası ile beyaza büründü. Su ve rüzgar erozyonunun etkisiyle milyonlarca yıllık doğa harikası olan Narman Peri Bacaları ya da yöre halkının ifadesiyle “Kırmızı Periler Diyarı”, karla beraber kırmızı ve beyaz bir görüntüye büründü. Doğu Anadolu'nun eşsiz doğal güzelliklerinden olan Narman Peri Bacaları, Colorado Kanyonu'nu andıran vadileri ve ilginç kaya yapılarıyla büyülüyor.
62 KİLOMETRELİK UZUNLUĞU VAR
Narman ilçesinde yer alan ve “Kırmızı Periler Diyarı” olarak bilinen Narman Peri Bacaları, milyonlarca yıl süren süreçte şekillenen eşsiz bir miras doğa mirası olarak ifade ediliyor.