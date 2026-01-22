Burası ne Kamçatka ne de Alaska. Kentte bina boyu kar yağdı, vatandaşlar tünel açtı

Köyde yaşayan vatandaş Bilal Erdoğan, "Burası Rusya Kamçatka değil, Alaska değil. Burası Altınyayla Başören köyü." dedi.

"Bu saatten sonra bu karlar eriyecek diye dua edeceğiz artık." diye konuşan Erdoğan, buz sarkıtlarının yere kadar uzandığını dile getirdi.