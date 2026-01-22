Burası ne Kamçatka ne de Alaska. Kentte bina boyu kar yağdı, vatandaşlar tünel açtı
İHA
Sivas’ta son yılların en sert kışı yaşanırken kırsalda bina boyu kadar yağan kar, Rusya’nın Kamçatka bölgesini aratmadı. Vatandaşlar, ahırlarına ulaşmak için tünel açtı.
Sivas’ta son yılların en yağışlı ve sert kışı yaşanıyor.
Etkili olan kar yağışıyla kar kalınlığı kırsalda 3 metreyi buldu.
Altınyayla ilçesine bağlı Başören köyünde yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Bina boyunca oluşan kar kütleleri, Rusya’nın Kamçatka bölgesini aratmadı.
Köyde yaşayan vatandaşlar, ahırda bulunan hayvanlarını yemlemek için tünel açtı.
"YERE KADAR UZANIYOR"
Köyde yaşayan vatandaş Bilal Erdoğan, "Burası Rusya Kamçatka değil, Alaska değil. Burası Altınyayla Başören köyü." dedi.
"Bu saatten sonra bu karlar eriyecek diye dua edeceğiz artık." diye konuşan Erdoğan, buz sarkıtlarının yere kadar uzandığını dile getirdi.
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda son 30 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor. Kısa sürede beyaza bürünen yarımadadaki yerleşim yerlerinde, kar fırtınası nedeniyle kara yolları kapandı.
Kamçatka bölgesinin başkenti Petropavlovsk-Kamçatskiy’de kar nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ilan edilen acil durum devam ediyor.