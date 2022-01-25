Burası Sibirya değil Yüksekova

Haberler - İHA 25.01.2022 - 13:59
Hakkari’nin Yüksekova ilçesi geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından adeta buz kesti.
Sibirya’yı andıran görüntüler oluştuğu ilçede, bina çatılarında ve dış cephelerinde oluşan buz sarkıtları görenleri şaşırtıyor.
Derelerin donduğu buz sarkıtlarının uzunluğu beş metreyi bulduğu ilçede, bina sahipleri de buzları kürek yardımıyla temizlemeye çalışıyor.
Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü ilçede etkili olan sis ve kar yağışı ise hava ve karayolu ulaşımını aksatıyor.
Son yılların en çetin kışını yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, soğuk havaların günlük yaşamı da etkilediğini söylediler.