Burası Sibirya değil Yüksekova

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının eksi 25 dereceyi görmesiyle binaların dış cepheleri buzla kaplandı. Çatılardan sarkan buz sarkıtlarının boyu ise beş metreyi buldu.

Haberler - İHA 25.01.2022 - 13:59

Burası Sibirya değil Yüksekova - 1

’nin Yüksekova ilçesi geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından adeta buz kesti.

Burası Sibirya değil Yüksekova - 2

Sibirya’yı andıran görüntüler oluştuğu ilçede, bina çatılarında ve dış cephelerinde oluşan buz sarkıtları görenleri şaşırtıyor.

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BEŞ METRE BUZ SARKITLARI OLUŞTU

Derelerin donduğu buz sarkıtlarının uzunluğu beş metreyi bulduğu ilçede, bina sahipleri de buzları kürek yardımıyla temizlemeye çalışıyor.

Burası Sibirya değil Yüksekova - 4

HAVA VE KARAYOLU ULAŞIMINDA AKSAKLIK YAŞANIYOR

Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü ilçede etkili olan sis ve kar yağışı ise hava ve karayolu ulaşımını aksatıyor.

Burası Sibirya değil Yüksekova - 5

Son yılların en çetin kışını yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, soğuk havaların günlük yaşamı da etkilediğini söylediler.

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Burası Sibirya değil Yüksekova - 7
Burası Sibirya değil Yüksekova - 8
Burası Sibirya değil Yüksekova - 9
Burası Sibirya değil Yüksekova - 10
Burası Sibirya değil Yüksekova - 11
Burası Sibirya değil Yüksekova - 12
Burası Sibirya değil Yüksekova - 13
Burası Sibirya değil Yüksekova - 14
Burası Sibirya değil Yüksekova - 15
Burası Sibirya değil Yüksekova - 16
Burası Sibirya değil Yüksekova - 17
Burası Sibirya değil Yüksekova - 18
Burası Sibirya değil Yüksekova - 19
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Burası Sibirya değil Yüksekova - 21
Burası Sibirya değil Yüksekova - 22

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