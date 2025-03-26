Buraya erkeklerin girmesi yasak: 2 çocuk annesi kadın 2 ay önce açtı
Bursa’da Filiz Günhan'ın (49) 2 ay önce açtığı 'Kadınlar Kahvehanesi' ilgi görüyor. Erkeklerin girmesinin yasak olduğu kahvehane kısa sürede müdavimlerini kazanırken, kadınlar iftar sofralarını topladıktan sonra buraya gelip sahura kadar sohbet edip, oyun oynuyor.
Osmangazi ilçesinde oturan 2 çocuk annesi Filiz Günhan'ın 2 ay önce açtığı 'Kadınlar Kahvehanesi' yoğun rağbet görüyor. Erkeklerin girmesinin yasak olduğu kahvehane, kısa sürede müdavimlerini kazandı. Kadınlar iftar sofralarını topladıktan sonra buraya gelerek, sahura kadar sohbet edip, oyun oynuyor.