Buraya erkeklerin girmesi yasak: 2 çocuk annesi kadın 2 ay önce açtı

BİRBİRİYLE TANIŞIP, DERTLEŞİYORLAR

Kahvehaneye gelen kadınların birbiriyle dertleşip, sıkıntıları, üzüntüleri ve mutlulukları paylaştığını, bu nedenle işletmesinde doğal bir terapi hizmeti de verildiğini söyleyen Filiz Günhan, “Bu da benim çok hoşuma gidiyor. İnsanların birbirleriyle bağlılığı çok güzel bir duygu. Buraya gelen hanımların canları sıkılmasın diye eğlenceli aktivitelerimiz de var. Tavla, okey gibi oyunlar da kahvemizde mevcut” diye konuştu.