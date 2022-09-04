Burdur Gölü sahili mor renge büründü

Türkiye'nin 7'nci büyük gölü Burdur Gölü'nde, bu kez sahildeki kumların rengi mora döndü. Mor sülfür bakterilerinin renk değişimine yol açtığı belirlendi.

Haberler - DHA 04.09.2022 - 11:50

Burdur Gölü sahili mor renge büründü - 1

Temmuz ayı sonunda alg patlaması nedeniyle su rengi mavi, sarı ve yeşile dönen Gölü'nde, bu kez sahildeki kumların rengi mora büründü.

Burdur Gölü sahili mor renge büründü - 2

Sıcak hava, kirlilik ve göl suyunda artan tuz oranı nedeniyle oluşan mor sülfür bakterilerinin renk değişimine yol açtığı belirlendi.

Burdur Gölü sahili mor renge büründü - 3

Söz konusu bakterilerin herhangi bir zararının olmadığı bildirildi.

Burdur Gölü sahili mor renge büründü - 4

'nin 7'nci büyük gölü Burdur Gölü, kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya gelmişti.

Burdur Gölü sahili mor renge büründü - 5
Burdur Gölü sahili mor renge büründü - 6
Burdur Gölü sahili mor renge büründü - 7

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