Burdur Gölü'nde korkutan görüntü! Göl iskeleden 18 metre uzaklaştı!

Prof. Dr. Gülle, "1'inci dönem olan 1971-1983 yılları arasında göl seviyesi yılda 21 santim, 2'nci dönem olan 1984-2001 yılları arasında ortalama yılda 52 santim, 3'üncü dönem olan 2002-2013 yılları arasında ortalama 26 santim ve 4'üncü dönem olan 2014-2023 yılları arasında ortalama yılda 47 santim azalış görülmüştür. Böyle giderse önümüzdeki 10 yılda yani 2033 yılına kadar ne olacak? Bu sorunun cevabı; yağış- buharlaşma durumuna bağlı olmakla birlikte son 10 yıl değerleri göz önüne alınarak yapılan tahminlere göre, gelecek 10 yılda seviye yılda yaklaşık 70 santim azalacak ve 2033’te göl kodu 830 metre seviyesine kadar inecektir" diye konuştu.