Burdur Valiliği'nden Salda Gölü açıklaması

Salda Gölü'nün batı kesimindeki yola dökülen asfalta ilişkin Burdur Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada "Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edildiği üzere, Salda Gölü çevresinde yeni bir yol açılması söz konusu olmayıp, yapılan çalışma yıllardır bölge insanının ulaşımını sağlayan kullanılmakta olan mevcut yolun iyileştirilmesidir." ifadeleri kullanıldı.

Burdur Valiliği'nden Salda Gölü açıklaması - 1

İç turizmin gözdesi Salda Gölü'ne asafalt dökülmesine ilişkin tepkiler sürüyor.

Burdur Valiliği ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından 27 Ocak 2024 tarihinde yaptığı açıklamayı yeniden yayınladı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Burdur Valiliği'nden Salda Gölü açıklaması - 2

Açıklamada Salda Gölü çevresinde yeni bir yol açılmasının söz konusu olmadığını belirtip yapılan çalışmanın yıllardır bölge insanının ulaşımını sağlayan kullanılmakta olan mevcut yolun iyileştirilmesi olduğunu belirtti.

Burdur Valiliği'nden Salda Gölü açıklaması - 3

Açıklamanın tamamı şöyle:

"2019 yıılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Salda Gölü ve Çevresi üst düzeyde çevre hassasiyeti gözetilerek korunmakta, bu kapsamda bölgede aykırı davranışlara kesinlikle izin verilmemektedir.

Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edildiği üzere, Salda Gölü çevresinde yeni bir yol açılması söz konusu olmayıp, yapılan çalışma yıllardır bölge insanının ulaşımını sağlayan kullanılmakta olan mevcut yolun iyileştirilmesidir.

Burdur Valiliği'nden Salda Gölü açıklaması - 4

Yeşilova İlçesi'ne bağlı Kayadibi Mahallesi ile Doğanbaba Köyü arasında bölge halkının yoğun olarak kullanmakta olduğu Salda Gölü kıyısı boyunca uzanan mevcut yolun platformunda daraltma/genişletme yapılmaksızın, zeminin bozulduğu lokasyonlarda platform genişliği korunarak güçlendirme ve iyileştirme yapılarak "paylaşalımlı bisiklet yolu" olarak halkımızın kullanımına sunulmuştur.

Bu konuda eksik bilgilerle, yanıltıcı paylaşımların yapılmamasını ve yapılan gerçekten uzak maksatlı paylaşımların da dikkate alınmamasını önemle rica ederiz."

Burdur Valiliği'nden Salda Gölü açıklaması - 5
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