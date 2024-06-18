Burdur Valiliği'nden Salda Gölü açıklaması

Yeşilova İlçesi'ne bağlı Kayadibi Mahallesi ile Doğanbaba Köyü arasında bölge halkının yoğun olarak kullanmakta olduğu Salda Gölü kıyısı boyunca uzanan mevcut yolun platformunda daraltma/genişletme yapılmaksızın, zeminin bozulduğu lokasyonlarda platform genişliği korunarak güçlendirme ve iyileştirme yapılarak "paylaşalımlı bisiklet yolu" olarak halkımızın kullanımına sunulmuştur.

Bu konuda eksik bilgilerle, yanıltıcı paylaşımların yapılmamasını ve yapılan gerçekten uzak maksatlı paylaşımların da dikkate alınmamasını önemle rica ederiz."