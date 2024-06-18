Burdur Valiliği'nden Salda Gölü açıklaması
Salda Gölü'nün batı kesimindeki yola dökülen asfalta ilişkin Burdur Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada "Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edildiği üzere, Salda Gölü çevresinde yeni bir yol açılması söz konusu olmayıp, yapılan çalışma yıllardır bölge insanının ulaşımını sağlayan kullanılmakta olan mevcut yolun iyileştirilmesidir." ifadeleri kullanıldı.
İç turizmin gözdesi Salda Gölü'ne asafalt dökülmesine ilişkin tepkiler sürüyor.
Burdur Valiliği ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından 27 Ocak 2024 tarihinde yaptığı açıklamayı yeniden yayınladı.