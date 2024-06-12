Burdur'da diyaliz sonrası 3 hastanın ölümüne ilişkin 2 mühendis tutuklandı

DİYALİZ ÜNİTESİ KAPATILDI, 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Valilik kararıyla kapatılan diyaliz ünitesindeki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın görevlendirdiği 1 müfettiş de hastanede inceleme yaptı.

Yürütülen adli soruşturma kapsamında Burdur Devlet Hastanesi’nde görevli sekreter M.C. ve elektrik teknisyeni İ.S. ile bağımsız çalışan makine mühendisleri G.A.S. ve Y.A., taksirle ölüme sebebiyet verme ve taksirle yaralama suçlarından dün sabah gözaltına alındı.

Şüpheli 4 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 MÜHENDİS TUTUKLANDI



Adliyeye çıkarılan şüphelilerden hastane personelleri İ.S. ve M.C. savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken mahkemeye çıkarılan hastane yapımında ve proje aşamasında görevli olan yüklenici firma makine mühendisleri G.A.S. ve Y.A. “Taksirle Ölüme sebebiyet verme” ve “Taksirle yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.