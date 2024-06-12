Burdur'da diyaliz sonrası 3 hastanın ölümüne ilişkin 2 mühendis tutuklandı
Burdur Devlet Hastanesi’nin Diyaliz Ünitesi’nde geçen ay 3 kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 2’si hastane görevlisi 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 mühendis tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 hastane personeli teknisyen serbest bırakıldı.
Burdur’da diyalize giren hastaların fenalaşması ve 3 kişinin yaşamını yitirmesi olayına ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 mühendis tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 hastane personeli teknisyen serbest bırakıldı.