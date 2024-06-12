Burdur'da diyaliz sonrası 3 hastanın ölümüne ilişkin 2 mühendis tutuklandı

Burdur Devlet Hastanesi’nin Diyaliz Ünitesi’nde geçen ay 3 kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 2’si hastane görevlisi 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 mühendis tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 hastane personeli teknisyen serbest bırakıldı.

Burdur'da diyaliz sonrası 3 hastanın ölümüne ilişkin 2 mühendis tutuklandı - 1

Burdur’da diyalize giren hastaların fenalaşması ve 3 kişinin yaşamını yitirmesi olayına ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 mühendis tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 hastane personeli teknisyen serbest bırakıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Burdur'da diyaliz sonrası 3 hastanın ölümüne ilişkin 2 mühendis tutuklandı - 2

Burdur Devlet Hastanesi’nde 25 Mayıs’ta saat 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seanslarında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe şeklindeki şikayetlerle hastaneye geldi.

Bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp, hastaneye gelmelerini istedi. Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.
Burdur'da diyaliz sonrası 3 hastanın ölümüne ilişkin 2 mühendis tutuklandı - 3

İlk etapta sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti.

Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla gün içinde diyaliz tedavisi gören 33 hastanın tamamı hastanelere gönderildi.

Hastalardan 23’ü Antalya’da, 6’sı Afyonkarahisar’da, 3’ü Isparta’da, 1’i de Denizli’de tedaviye alındı.

Burdur'da diyaliz sonrası 3 hastanın ölümüne ilişkin 2 mühendis tutuklandı - 4

Hastalardan Mustafa Demir, tedavi gördüğü Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 28 Mayıs’ta, Saniye Aksöz ve Somalili Amina Abas Jama ise tedaviye alındıkları Antalya Şehir Hastanesi’nde 29 Mayıs’ta yaşamını yitirdi.

Hastalardan 1’inin Antalya’da, 1’inin de Isparta’da normal serviste tedavisinin sürdüğü, diğerlerinin taburcu edildiği öğrenildi.
Burdur'da diyaliz sonrası 3 hastanın ölümüne ilişkin 2 mühendis tutuklandı - 5

DİYALİZ ÜNİTESİ KAPATILDI, 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Valilik kararıyla kapatılan diyaliz ünitesindeki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın görevlendirdiği 1 müfettiş de hastanede inceleme yaptı.

Yürütülen adli soruşturma kapsamında Burdur Devlet Hastanesi’nde görevli sekreter M.C. ve elektrik teknisyeni İ.S. ile bağımsız çalışan makine mühendisleri G.A.S. ve Y.A., taksirle ölüme sebebiyet verme ve taksirle yaralama suçlarından dün sabah gözaltına alındı.

Şüpheli 4 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

2 MÜHENDİS TUTUKLANDI

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden hastane personelleri İ.S. ve M.C. savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken mahkemeye çıkarılan hastane yapımında ve proje aşamasında görevli olan yüklenici firma makine mühendisleri G.A.S. ve Y.A. “Taksirle Ölüme sebebiyet verme” ve “Taksirle yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA FAZLA GÖSTER