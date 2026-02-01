Burdur'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı
01.02.2026 12:45
Son Güncelleme: 01.02.2026 13:53
İHA
Antalya-Isparta Karayolu'nda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre yedi kişi hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı.
Antalya'da en az dokuz kişinin can verdiği yolcu otobüsü kazasının ardından bir kaza haberi de Burdur'dan geldi.
Antalya-Isparta Karayolu Kazak Tüneli yakınlarında sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 07 BNE 490 plakalı otomobil ile 34 FF 2118 plakalı otomobil saat 11.00 sıralarında kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ağlasun-Antalya-Isparta Karayolu'nun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkisinde iki otomobilin karıştığı sıkışmalı trafik kazası sonucu 7 kişinin hayatının kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, "Yaralı 5 vatandaşımız ise çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kaza sonrası bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmış, arama-kurtarma, sağlık ve trafik ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmüştür. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelerdeki tedavileri devam etmektedir. Yol kontrollü bir şekilde trafiğe açılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini bildirdi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da kazaya ilişkin, “Burdur’un Ağlasun ilçesinde Yumrutaş köyü mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ise maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız ise yaralanmıştır.” bilgisini verdi.
Yerlikaya, kazada hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.