Burdur'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Altı can kaybı var

Antalya'da sekiz kişinin can verdiği yolcu otobüsü kazasının ardından bir kaza haberi de Burdur'dan geldi.

Antalya-Isparta Karayolu'nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre altı kişinin hayatını kaybettiği, altı kişinin de yaralandığı öğrenildi.