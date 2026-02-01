Burdur'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Altı can kaybı var
01.02.2026 12:45
Son Güncelleme: 01.02.2026 12:53
İHA
Antalya-Isparta Karayolu'nda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre altı kişi hayatını kaybetti, altı kişi de yaralandı.
Antalya'da sekiz kişinin can verdiği yolcu otobüsü kazasının ardından bir kaza haberi de Burdur'dan geldi.
Antalya-Isparta Karayolu'nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre altı kişinin hayatını kaybettiği, altı kişinin de yaralandığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
BAZI YARALILARIN DURUMLARI AĞIR
Bazı yaralıların durumlarının ağır olması nedeniyle Isparta'daki hastanelere sevk edildikleri bildirildi.
Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.