Burdur’da jandarmanın kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından haziran ayı boyunca yapılan 20 operasyonda yakalanan 31 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur’da jandarmanın kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı - 1

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından haziran ayında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak düzenlenen 20 operasyonda yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapılan 31 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 27’si ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Burdur’da jandarmanın kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı - 2

Düzenlenen operasyonlarda 10 gram bonzai, 6 gram eroin, 5 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatları, 790 paket sigara, 14 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Burdur’da jandarmanın kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı - 3
Burdur’da jandarmanın kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı - 4
Burdur’da jandarmanın kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı - 5
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