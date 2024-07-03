Burdur’da jandarmanın kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından haziran ayında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak düzenlenen 20 operasyonda yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapılan 31 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 27’si ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.