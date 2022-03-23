Burdur'da köyün ihtiyacını karşılayan kaynak suyu 6 yıl sonra yeniden akmaya başladı

"2 BİN 500 LİRA ELEKTRİK FATURASI GELİYORDU"

Çelik, yağışların etkisiyle köylerinin kaynak suyuyla buluştuğuna çok sevindiklerini belirterek, "Köye pompayla su verdiğimizden güneş paneli olmasına rağmen ayda 2 bin 500 lira elektrik faturası geliyordu, 10 gündür sondajı kapattık. Şükür kaynak suyumuz çok güzel, cazibeli geliyor." dedi.



Şu an köyde içme ve sulama suyunda bolluk olduğunu, köyün 400 metreküp su deposunun dolup taştığını dile getiren Çelik, "Yağışlar bu yıl çok şükür bereketli oldu. Mart ayında yağan karın erimesiyle suyumuz geri geldi. Suyumuzun böyle gür akmasını çok özlemiştik." diye konuştu.