    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Burdur'da köyün ihtiyacını karşılayan kaynak suyu 6 yıl sonra yeniden akmaya başladı

Burdur'un Güneyyayla köyünde içme ve sulamada kullanılan, kuraklık nedeniyle 6 yıldır köye ulaşmayan kaynak suyu, dağlara yağan karın erimesinin ardından yeniden akmaya başladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 11:40

Burdur'da köyün ihtiyacını karşılayan kaynak suyu 6 yıl sonra yeniden akmaya başladı - 1

Son yıllarda birçok akarsu kaynağının kuruduğu 'da, merkeze bağlı 300 nüfuslu Güneyyayla köyü, kuraklığın etkisinin yakından hissedildiği yerlerden biri oldu.

Köylülerin içme ve sulama ihtiyacını karşılayan kaynak suyu 6 yıl boyunca akmadı. Güneyyaylalılar bu süreçte su ihtiyaçlarını açtıkları sondaj kuyusundan elektrikli pompayla karşıladı.

Burdur'da köyün ihtiyacını karşılayan kaynak suyu 6 yıl sonra yeniden akmaya başladı - 2

Suyun çıkarılma maliyeti ve ihtiyacı yeterince karşılayamama sorunlarıyla karşı karşıya kalan köylüler, yıllarca eskisi gibi çeşmelerinden kaynak suyunun akmasını bekledi.

Burdur'da köyün ihtiyacını karşılayan kaynak suyu 6 yıl sonra yeniden akmaya başladı - 3

Bu kış bölgede etkili olan yağışların ardından baharla dağlardaki karın erimeye başlamasıyla çeşmelerden yeniden su geldiğini gören köylüler, büyük mutluluk yaşadı.

Burdur'da köyün ihtiyacını karşılayan kaynak suyu 6 yıl sonra yeniden akmaya başladı - 4

Aralarında para toplayarak 3 kurban kesen köylüler, imece usulü yemek hazırladı.

Kazanlarda pişirilen "şükür yemeği" ile vatandaşlar, 6 yıl sonra köylerinin kaynak suyuyla buluşmasını kutladı.

Burdur'da köyün ihtiyacını karşılayan kaynak suyu 6 yıl sonra yeniden akmaya başladı - 5

Güneyyayla köyü muhtarı Ramazan Çelik, 15 yıldır kuraklığın etkili olduğu köyde son 6 senedir sıkıntıyı çok şiddetli hissettiklerini söyledi.

Kuraklıktan dolayı tarlalarını yeterince sulayamadıklarını, sondajla çıkardıkları suyun da köy bütçesine külfet olduğunu dile getiren Çelik, su yeterli olmayınca bir gün köyün yukarısındaki, bir gün aşağısındaki evlere suyu vererek yıllarca idare ettiklerini aktardı.

Burdur'da köyün ihtiyacını karşılayan kaynak suyu 6 yıl sonra yeniden akmaya başladı - 6

"2 BİN 500 LİRA ELEKTRİK FATURASI GELİYORDU"

Çelik, yağışların etkisiyle köylerinin kaynak suyuyla buluştuğuna çok sevindiklerini belirterek, "Köye pompayla su verdiğimizden güneş paneli olmasına rağmen ayda 2 bin 500 lira elektrik faturası geliyordu, 10 gündür sondajı kapattık. Şükür kaynak suyumuz çok güzel, cazibeli geliyor." dedi.

Şu an köyde içme ve sulama suyunda bolluk olduğunu, köyün 400 metreküp su deposunun dolup taştığını dile getiren Çelik, "Yağışlar bu yıl çok şükür bereketli oldu. Mart ayında yağan karın erimesiyle suyumuz geri geldi. Suyumuzun böyle gür akmasını çok özlemiştik." diye konuştu.

Burdur'da köyün ihtiyacını karşılayan kaynak suyu 6 yıl sonra yeniden akmaya başladı - 7

Aşçı Aykut Solak da kaynak suyu geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Köyümüze su geldi, bereket geldi, yemekler yaptık gelen misafirlere ikram ediyoruz. İnşallah her yıl bu şenliği tekrarlarız." ifadesini kullandı.

Burdur'da köyün ihtiyacını karşılayan kaynak suyu 6 yıl sonra yeniden akmaya başladı - 8

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER