Burdur'da orman yangını

Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Karanlıkdere Kanyonu'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Burdur'da orman yangını - 1

Ballık köyündeki Karanlıkdere Kanyonu'nda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Burdur'da orman yangını - 2

Araçla ulaşılamayan kanyondaki yangına, 12 hava aracı ve yer ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Burdur'da orman yangını - 3

Aynı bölgede 2 Ekim'de başlayan orman yangını 4 Ekim'de kontrol altına alınmıştı.

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