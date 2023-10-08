Burdur'da orman yangını: Kontrol altına alındıktan sonra yeniden başladı

Karanlıkdere Kanyonu'ndaki ormanlık alanda 2 Ekim'de çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra dün yeniden alevlenen yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Ballık köyü sınırlarında yer alan ve sarp yapısı nedeniyle karadan ulaşmanın güç olduğu kanyondaki yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren yeniden havadan yoğun müdahale başlatıldı.