Burdur'da orman yangını: Kontrol altına alındıktan sonra yeniden başladı

Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu'ndaki ormanlık alanda 2 Ekim'de çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra dün yeniden alevlenen yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Burdur'da orman yangını: Kontrol altına alındıktan sonra yeniden başladı - 1

Karanlıkdere Kanyonu'ndaki ormanlık alanda 2 Ekim'de çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra dün yeniden alevlenen yangın, söndürülmeye çalışılıyor. 

Ballık köyü sınırlarında yer alan ve sarp yapısı nedeniyle karadan ulaşmanın güç olduğu kanyondaki yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren yeniden havadan yoğun müdahale başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Burdur'da orman yangını: Kontrol altına alındıktan sonra yeniden başladı - 2

Isparta Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yıldırım isabet etmesi nedeniyle çıkan orman yangınına 4 uçak, 15 helikopter, 26 arazöz, 3 iş makinesi, 350 yangın söndürme personeliyle müdahale edildiği bildirildi.

Burdur'da orman yangını: Kontrol altına alındıktan sonra yeniden başladı - 3

Bölgeye giden Burdur Valisi Türker Öksüz ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, söndürme çalışmalarını takip ediyor.

Karanlıkdere Kanyonu'nda 2 Ekim'de çıkan orman yangını 4 Ekim'de havadan müdahaleyle kontrol altına alınmış, 7 Ekim'de yeniden büyümüştü.

Burdur'da orman yangını: Kontrol altına alındıktan sonra yeniden başladı - 4
Burdur'da orman yangını: Kontrol altına alındıktan sonra yeniden başladı - 5
Burdur'da orman yangını: Kontrol altına alındıktan sonra yeniden başladı - 6
Burdur'da orman yangını: Kontrol altına alındıktan sonra yeniden başladı - 7
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