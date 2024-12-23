Burdur'da otoparkta yangın: Beş halk otobüsü alev alev yanarak hurdaya döndü
Burdur'da gece saatlerinde halk otobüsleri otopark alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürülürken yangında zarar gören altı otobüsten beşi tamamen yandı, camları patlayan bir otobüs ise yanmaktan son anda kurtarıldı.
Gece saat 03.18'de Burdur merkez Aydınlıkevler Mahallesi Mahrukatcılar Sitesi Terakki Sokak üzerinde bulunan Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi otopark alanında yangın meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre otoparkta park halinde bulunan bir halk otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.