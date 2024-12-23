Burdur'da otoparkta yangın: Beş halk otobüsü alev alev yanarak hurdaya döndü

Hızla büyüyen yangın yan yana duran park halindeki diğer otobüslere de sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında beş halk otobüsü tamamen yanarken camları patlayan bir otobüs ise son anda olay yerinden çekildi.