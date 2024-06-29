Burdur'daki diyaliz skandalı | Kurtulan hasta yaşadıklarını anlattı: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum
Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz sonrası rahatsızlanan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği olaydan sağ kurtulan 54 yaşındaki Şahlan Demirci "Her zaman seans bittikten 10 dakika sonra yatağımdan kalkıyordum. O gün kalkamadım. Vücudumda bir uyuşma oluştu, başım döndü, midem bulandı. Acil servise indirildim. Sonrasını hatırlamıyorum." dedi. Demirci, olayla ilgili şikayetçi olmadığını da söyledi.
Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta saat 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seanslarında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe şeklindeki şikayetlerle hastaneye gitti. Bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp, hastaneye gelmelerini istedi. Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.