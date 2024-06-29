Burdur'daki diyaliz skandalı | Kurtulan hasta yaşadıklarını anlattı: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum

"KARAKOLA ÇAĞIRDILAR ŞİKAYETÇİ OLMADIM"

Olayla ilgili kendisinin şikayetçi olmadığını anlatan Şahlan Demirci şöyle devam etti:

"Ben şikayetçi olmadım vicdanen. Karakola çağırdılar, şikayetçi olmadım. Ölebilirdim de. Yapacak bir şey yok. Benim düşüncem bu. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Gerekli tahkikatlar yapılıyor. İnşallah aydınlığa kavuşur. Suçlu olanlar cezasını çeksin. Tedavime Burdur'daki özel diyaliz merkezinde devam ediyorum. Çevre il ve ilçelere giden arkadaşlarım var. Bir kaza olduğunu düşünüyorum. İstenilerek bir şey yapıldığını düşünmüyorum. Teknik hata diyorum. Ölebilirdik netice de ama kasıtlı bir şey olduğunu düşünmüyorum."