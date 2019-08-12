Burgazada’da orman yangını
Anadolu Ajansı, DHA, İHA
Burgazada'da ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
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Burgazada'da öğle saatlerinde ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yaklaşık 10 dönümlük bir alanda çıkan yangının rüzgar nedeniyle hızla yayıldı.
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Helikopterin de havadan destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.
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Bu arada, yangını söndürmek isteyen vatandaşlar da seferber oldu. Gerek ada halkı gerekse plajda denize giren vatandaşlar su doldurdukları şişelerle alevlere müdahale etti.
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