NTV

Burgazada’da orman yangını

Anadolu Ajansı, DHA, İHA

Burgazada'da ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

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    Burgazada'da öğle saatlerinde ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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    Yangın söndürme çalışmalarına destek için ayrıca Maltepe'den de itfaiye ekipleri gemiyle adaya gitti.
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    Yaklaşık 10 dönümlük bir alanda çıkan yangının rüzgar nedeniyle hızla yayıldı.

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    Helikopterin de havadan destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

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    Bu arada, yangını söndürmek isteyen vatandaşlar da seferber oldu. Gerek ada halkı gerekse plajda denize giren vatandaşlar su doldurdukları şişelerle alevlere müdahale etti.

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