Burnuna benzin kokusu gelince aracı durdurdu! "Bir anda patlama sesi geldi, alev aldı"

Hemen aracını durdurup kokunun kaynağının tespit etmek için aracı kenara çeken sürücü, kaput kapağını açtığı anda motor kısmı alev aldı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine itfaiye ekibi sevk edilirken, alev alan araca ilk müdahale Yakup Şener ve çevredeki esnaf tarafından yapıldı.