Burnuna benzin kokusu gelince aracı durdurdu! "Bir anda patlama sesi geldi, alev aldı"

Antalya’da park halindeki aracını çalıştırıp hareket ettiren vatandaş, yaklaşık 10 metre sonra burnuna gelen benzin kokusunun ardından durup kontrol yaptığı sırada aracı bir anda alev aldı. Yangın vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Burnuna benzin kokusu gelince aracı durdurdu! "Bir anda patlama sesi geldi, alev aldı" - 1

Saat 11.00 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, park halindeki 07 CRZ 66 plakalı Ford marka aracına binen Yakup Şener aracı çalıştırıp hareket ettikten kısa süre sonra araçtan benzin kokusu geldiğini fark etti.

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Burnuna benzin kokusu gelince aracı durdurdu! "Bir anda patlama sesi geldi, alev aldı" - 2

Hemen aracını durdurup kokunun kaynağının tespit etmek için aracı kenara çeken sürücü, kaput kapağını açtığı anda motor kısmı alev aldı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine itfaiye ekibi sevk edilirken, alev alan araca ilk müdahale Yakup Şener ve çevredeki esnaf tarafından yapıldı.

Burnuna benzin kokusu gelince aracı durdurdu! "Bir anda patlama sesi geldi, alev aldı" - 3

Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından aracın motor kısmındaki yangın söndürüldü.

Burnuna benzin kokusu gelince aracı durdurdu! "Bir anda patlama sesi geldi, alev aldı" - 4

Yangın nedeniyle araçta büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken araç sahibi Yakup Şener “Park halindeydi çalıştırdım. Baktım benzin kokusu geliyor, kenara çektim. Bir anda patlama sesi geldi. Bir anda alev almaya başladı araba. Başka iş yerinden yangın tüpü ile arkadaşlar gelip yardım etti” dedi.

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