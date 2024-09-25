Burnuna benzin kokusu gelince aracı durdurdu! "Bir anda patlama sesi geldi, alev aldı"
Antalya’da park halindeki aracını çalıştırıp hareket ettiren vatandaş, yaklaşık 10 metre sonra burnuna gelen benzin kokusunun ardından durup kontrol yaptığı sırada aracı bir anda alev aldı. Yangın vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Saat 11.00 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, park halindeki 07 CRZ 66 plakalı Ford marka aracına binen Yakup Şener aracı çalıştırıp hareket ettikten kısa süre sonra araçtan benzin kokusu geldiğini fark etti.