Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı: 2 ölü
Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda müştekinin babası tarafından silahla vurulan 2 sanık hayatını kaybetti. Olayda 2 jandarma personeli de ağır yaralandı. Saldırganın, silahı tekerlekli sandalyeye gizleyerek adliyeye soktuğu iddia ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu tutuklu yargılanan baba ve oğlu yaşamını yitirdi, 2 jandarma personeli yaralandı.