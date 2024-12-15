Bursa Adliyesi'ndeki saldırıda şehit olan uzman çavuş için tören
Bursa Adliyesi'nde duruşma sırasında tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın öldüğü saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar’ın cenazesi, düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Adana’ya gönderildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonundaki silahlı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar için tören düzenlendi.