Bursa Adliyesi'ndeki saldırıda şehit olan uzman çavuş için tören

Bursa Adliyesi'nde duruşma sırasında tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın öldüğü saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar’ın cenazesi, düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Adana’ya gönderildi.

Bursa Adliyesi'ndeki saldırıda şehit olan uzman çavuş için tören - 1

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonundaki silahlı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar için tören düzenlendi.

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Bursa Adliyesi'ndeki saldırıda şehit olan uzman çavuş için tören - 2

Bursa İl Jandarma Komutanlığındaki törene, şehidin annesi Medine Yaşar, babası İbrahim Yaşar, eşi Asiye Yaşar, 8 aylık kızı Nare Lina Yaşar, aynı saldırıda yaralanan diğer jandarma personelinin yakınları, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.

Bursa Adliyesi'ndeki saldırıda şehit olan uzman çavuş için tören - 3

Törende, şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi. Ardından şehit Yaşar'ın naaşı memleketi Adana'ya uğurlanmak üzere Yenişehir Havalimanına götürüldü.

Bursa Adliyesi'ndeki saldırıda şehit olan uzman çavuş için tören - 4

Şehidin cenazesinin, memleketi Adana'daki Çandık Merkez Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Çandık Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Bursa Adliyesi'ndeki saldırıda şehit olan uzman çavuş için tören - 5

NE OLMUŞTU?

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa Adalet Sarayı'ndaki Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmıştı.

Bursa Adliyesi'ndeki saldırıda şehit olan uzman çavuş için tören - 6

Sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yılki kavgada yaralanan ve bu olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E'nin (21) de bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açılmıştı.

Bursa Adliyesi'ndeki saldırıda şehit olan uzman çavuş için tören - 7

Tolga E'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda, Mertcan Akça ve babası Köksal Akça yaşamını yitirmişti.

Bursa Adliyesi'ndeki saldırıda şehit olan uzman çavuş için tören - 8

Aynı saldırıda ağır yaralanan 2 jandarma personelinden Uzman Çavuş Nurettin Yaşar (26) kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

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