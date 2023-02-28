Bursa barajlarında alarm

Bursa'nın içme suyu kaynaklarından Nilüfer Barajı kurudu. Doğancı Barajı'nda ise seviye yüzde 27'ye geriledi. Kentin 20 günlük suyu kaldığı belirtiliyor.

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Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdan biri olan 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı, tamamen kurudu.

Bursa barajlarında alarm - 2

Bölgenin uzun süredir yağış almaması nedeniyle 1,47 kilometrekarelik barajda su kalmadı.

Bursa barajlarında alarm - 3

Nilüfer Barajı'nın alt havzasında yer alan ve kentin diğer içme suyu kaynağı olan yıllık 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nda ise seviye yüzde 27'ye geriledi.

Bursa barajlarında alarm - 4

Kuraklık sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara suyu tasarruflu kullanın çağrısı yaptı.

Bursa barajlarında alarm - 5

Uzmanlar ise yazın su kesintileri yaşanabileceğini belirtiyor.

Bursa barajlarında alarm - 6

Geçen yıl aynı dönemde Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 43, Nilüfer Barajı'nda ise yüzde 24 seviyesindeydi.

Bursa barajlarında alarm - 7

Öte yandan Uludağ'da kar kalınlığı ise 82 santimetreye düştü. Zirvedeki kar yağışının baraj havzasına katma değer üretmediği, şehrin doğu yakasındaki dereleri ve göletleri beslediği kaydedildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

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