Bursa barajlarında alarm

Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdan biri olan 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı, tamamen kurudu.
Bölgenin uzun süredir yağış almaması nedeniyle 1,47 kilometrekarelik barajda su kalmadı.
Nilüfer Barajı'nın alt havzasında yer alan ve kentin diğer içme suyu kaynağı olan yıllık 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nda ise seviye yüzde 27'ye geriledi.
Kuraklık sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara suyu tasarruflu kullanın çağrısı yaptı.
Uzmanlar ise yazın su kesintileri yaşanabileceğini belirtiyor.
Geçen yıl aynı dönemde Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 43, Nilüfer Barajı'nda ise yüzde 24 seviyesindeydi.
Öte yandan Uludağ'da kar kalınlığı ise 82 santimetreye düştü. Zirvedeki kar yağışının baraj havzasına katma değer üretmediği, şehrin doğu yakasındaki dereleri ve göletleri beslediği kaydedildi.