Bursa bayram namazı saat kaçta? 2025 Kurban Bayramı Bursa namaz saati (Diyanet takvimine göre)
Bursa’da bayram namazı saat kaçta? sorusu bayram için sayılı saatler kala müslümanlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için namaz vakitlerini ayrıca duyurdu. Kurban Bayramı namazının ardından müslümanlar, camilerde bayramlaşacak ve kurban ibadetlerini yerine getirecek. Bayram namazı için hazırlık yapacaklar ise namaz saatine göre hareket edecek. Peki Bursa bayram namazı saat kaçta? İşte, Bursa bayram namazı vakti…
Kurban Bayramı’nın birinci günü 6 Haziran cuma gününe denk geliyor. Bayram namazları yılda iki kez kılındığından camilerde yoğunluk oluşuyor. Bayram namazına vaktinde gitmek isteyenler ise yaşadıkları illerdeki bayram namazı saatlerini araştırıyor. Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir gibi ilçelerde yaşayanlar için namaz saatleri belli oldu. Peki Bursa’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet Bursa Kurban Bayramı namaz vakti…