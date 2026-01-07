Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na yumruklu saldırıda görüntüler ortaya çıktı
07.01.2026 12:45
İHA
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in dün uğradığı yumruklu saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Başkan Burada Projesi" kapsamında Yıldırım ilçesi Değirmönü Mahalllesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Saldırganlar koruma polisleri ve orada bulunan zabıtalar tarafından etkisiz hale getirildi.
Kürsüde kısa süreli panik yaşanırken, iki şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Saldırı anı ise WorldTurk kameramanı tarafından kaydedildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, saldırı girişimiyle ilgili sağlık raporu alırken ifadesine de başvuruldu.
Saldırganlar ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.