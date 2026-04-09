Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde seçim öncesi gerginlik
09.04.2026 12:00
Son Güncelleme: 09.04.2026 12:49
İHA
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından bugünkü mecliste yeni başkanvekili seçilecek. Seçim öncesi belediye meclisinde gerginlik yaşandı.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından seçim yapılacak.
Saat 11.00'de yapılması planlanan başkanvekilliği seçimi öncesi belediye binası çevresinde olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı.
Çevik kuvvet bariyer kurdu, tomalar hazır bekledi.
Belediyenin arka otoparkının girişi de bariyerlerle çevrildi. 200 kişilik CHP'li grup ile çevik kuvvet arasında arbede yaşandı.
"BİZİ İÇERİ ALMIYORLAR"
CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Aydın Saldız polislere tepki gösterdi.
Başkan Yeşiltaş, Başkan Bozbey'in seçimle geldiğini hatırlatarak, "Seçimle gelen başkan görevden alındı polisle seçim yapılıyor. Bizi içeriye almıyorlar. Bütün dünya burayı izliyor ancak arkadaşlarımızın içeri girmesine izin verilmiyor." dedİ.