imsakiye

Bursa için iftar vakti 15 Mart (Bursa imsakiye 2025): Bursa akşam ezanı saatleri (imsak, iftar ve teravih namazı vakti)

Bursa imsak vakti ve iftar saatleri, 2025 Ramazan dolayısıyla gündemi meşgul ediyor. Mübarek oruç ayının en merak edileni 2025 imsakiye takvimi ise Diyanet tarafından yayımlandı. Oruç tutacaklar ''Bursa'da bugün ezan saat kaçta okunuyor, iftara ne kadar kaldı? Bursa imsak, iftar ve teravih saatleri...

Bursa için iftar vakti 15 Mart (Bursa imsakiye 2025): Bursa akşam ezanı saatleri (imsak, iftar ve teravih namazı vakti) - 1

Ramazan imsakiyesi, mübarek onbir ay boyunca ezan vakitlerine yer veriyor. 29 gün sürecek Ramazan'da imsak, iftar ve teravih namazı saatleri oruç tutacakların gündeminde olacak. Oruç tutanlar, ''Bursa'da iftar saat kaçta, teravih namazı ne zaman kılınacak?'' sorularına yanıt arıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa için iftar vakti 15 Mart (Bursa imsakiye 2025): Bursa akşam ezanı saatleri (imsak, iftar ve teravih namazı vakti) - 2

BURSA İFTAR VAKTİ 15 MART

Bursa'da 15 Mart Cumartesi günü iftar 19:17'de açılacak.

Teravih namazı da 20:35'ten sonra camilerde cemaatle idrak edilecek.

Bursa için iftar vakti 15 Mart (Bursa imsakiye 2025): Bursa akşam ezanı saatleri (imsak, iftar ve teravih namazı vakti) - 3

Bursa İlçe İftar Vakitleri

Bursa İftar Vakti

Gemlik İftar Vakti

Harmancık İftar Vakti

İnegöl İftar Vakti

İznik İftar Vakti

Karacabey İftar Vakti

Keles İftar Vakti

Kestel İftar Vakti

Mudanya İftar Vakti

Orhaneli İftar Vakti

Orhangazi İftar Vakti

Yenişehir İftar Vakti

Büyükorhan İftar Vakti

Gürsu İftar Vakti

Mustafakemalpaşa İftar Vakti

Nilüfer İftar Vakti

Osmangazi İftar Vakti

Yıldırım İftar Vakti

2025 İMSAKİYE 

DAHA FAZLA GÖSTER