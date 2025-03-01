Bursa iftar vakti 1 Mart 2025: Bursa'da iftar saat kaçta okunacak? (Bursa Ramazan imsakiyesi)

Bursa'da yaşayan ve ilk sahurlarını yapan vatandaşlar, 1 Mart 2025 tarihli Bursa iftar vakitlerini araştırıyor. 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, Bursa'da ilk iftarın ne zaman yapılacağı ve akşam ezanının saat kaçta okunacağı belli oldu. İşte 1 Mart 2025 Bursa iftar vakti.