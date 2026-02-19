Bursa iftar vakti 2026: Bursa'da iftar saat kaçta, akşam ezanına ne kadar? (19 Şubat Bursa Ramazan İmsakiyesi)
19.02.2026 15:07
NTV - Haber Merkezi
Tarih ve maneviyatın şehri Bursa'da yaşayan ve Ramazan ayının ilk günü oruç tutan milyonlarca vatandaş, iftar saatlerini araştırmaya başladı. Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'da, 19 Şubat 2026 itibarıyla ilk iftar sofraları kuruluyor. Ulu Camii ve Emir Sultan'ın manevi ikliminde ilk orucunu açacak olan Bursalılar için ezan saati büyük bir merak konusu. Peki, Bursa'da iftar saat kaçta, akşam ezanına ne kadar kaldı? İşte 2026 Bursa iftar vakti.
Bursa'da oruç tutan binlerce vatandaş, bugün akşam ezanıyla birlikte yılın ilk orucunu açacak. İftara ne kadar, kaç saat kaldığını merak eden Bursalılar ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesini yakından takip ediyor. Peki, Bursa'da iftar saat kaçta, akşam ezanına ne kadar kaldı?
BURSA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Bursa iftar saatleri Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2026 imsakiyesi sonrasında belli oldu.
Bursa'da 19 Şubat Perşembe günü iftar 18.50'de açılacak.
İL İL İFTAR SAATLERİ 2026
İstanbul: 18:49
Bursa: 18:50
Edirne: 18:59
Kocaeli: 18:46
Sakarya: 18:44
Çanakkale: 19:01
Tekirdağ: 18:55
Balıkesir: 18:55
Yalova: 18:49
Ankara: 18:35
Konya: 18:40
Eskişehir: 18:44
Kayseri: 18:26
Sivas: 18:20
Kırıkkale: 18:33
Aksaray: 18:34
Karaman: 18:38
Niğde: 18:31
İzmir: 19:00
Manisa: 18:59
Aydın: 18:58
Denizli: 18:52
Muğla: 18:55
Afyonkarahisar: 18:45
Kütahya: 18:47
Uşak: 18:49
Antalya: 18:48
Adana: 18:29
Mersin: 18:33
Hatay: 18:27
Kahramanmaraş: 18:23
Isparta: 18:46
Burdur: 18:47
Osmaniye: 18:26
Trabzon: 17:59
Samsun: 18:18
Ordu: 18:08
Rize: 17:55
Zonguldak: 18:39
Bolu: 18:40
Düzce: 18:42
Tokat: 18:17
Çorum: 18:26
Erzurum: 17:56
Van: 17:52
Malatya: 18:15
Elazığ: 18:12
Erzincan: 18:04
Iğdır: 17:43 (Türkiye'nin ilk iftarı)
Ağrı: 17:48
Kars: 17:47
Gaziantep: 18:21
Diyarbakır: 18:09
Şanlıurfa: 18:15
Mardin: 18:07
Adıyaman: 18:18
Batman: 18:05
Siirt: 18:01